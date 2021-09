Confira lista de estreias de setembro no Globoplay

Os clássicos “Pai Herói” e “Vereda Tropical”; as duas temporadas de “Nurses: Plantão Enfermagem”; a série “É Ouro! O Brilho do Brasil em Tóquio”; e o documentário “Fênix: o voo de Davi” são algumas das estreias do mês

Séries brasileiras e internacionais, documentários e grandes sucessos da dramaturgia da Globo chegam para rechear ainda mais o catálogo do Globoplay em setembro.

A segunda temporada de Segunda Chamada, série original Globoplay, chega à plataforma no dia 10. Com o baixo número de matrículas ameaçando a existência do curso noturno da Escola Estadual Carolina Maria de Jesus, a instituição se prepara para acolher, junto aos jovens e adultos já matriculados, estudantes que vivem sob os viadutos e pontes de São Paulo.

É chegada a hora de relembrar as sete medalhas de ouro conquistadas nas Olimpíadas de Tóquio com a estreia de É Ouro! O Brilho do Brasil em Tóquio. Com dois episódios semanais, a série documental, original Globoplay e produzida pelo time de Esporte da Globo, traz os bastidores da preparação dos atletas até a consagração no lugar mais alto do pódio, entrevistas exclusivas e a festa no retorno ao Brasil.

Confira lista de lançamentos de setembro na Globoplay:

Nurses: Plantão Enfermagem

Ano de produção: 2020 – (em produção)

Sinopse: Cinco jovens enfermeiros ingressam na linha de frente de um hospital de Toronto. Em meio a inseguranças e anseios, o grupo tenta sobreviver em um ambiente cheio de desafios.

Elenco: Tiera Skovbye, Natasha Calis, Jordan Johnson-Hinds, Sandy Sidhu, Donald MacLean Jr., Tristan D. Lalla, Trish Fagan.

Temporadas 1 e 2 – 20 episódios

Íntegras para Assinantes

É Ouro! O Brilho do Brasil em Tóquio

Série documental original

Ano de produção: 2021

Sinopse: Por 17 dias, voltamos a experimentar a sensação do abraço da vitória e o orgulho de torcer juntos. É ouro conta a história dos campeões olímpicos brasileiros em Tóquio e uma surpresa extra.

8 episódios (2 episódios por semana)

Íntegras para Assinantes

Ano de produção: 2019

Sinopse: Integrantes do Corpo de Bombeiros de Chicago se culpam pela morte de um companheiro. Apesar das tensões nas horas difíceis, deixam as diferenças de lado para salvar vidas.

Elenco: Reza Tabrizi, Taylor Kinney, Christian Stolte, Eamonn Walker, Joe Minoso, Randy Flagler, David Eigenberg, Yuriy Sardarov.

Temporada 8 – 20 episódios

Íntegras para Assinantes

The Magicians – Escola de Magia T5

Ano de produção: 2020

Sinopse: Após entrar para uma escola secreta de magia, o jovem Quentin Coldwater descobre um mundo de fantasia que é real e representa um perigo à humanidade. Baseado na obra de Lev Grossman.

Elenco: Stella Maeve, Hale Appleman, Arjun Gupta, Summer Bishil, Olivia Taylor Dudley, Jason Ralph, Jade Tailor, Brittany Curran.

Temporada 5 – 13 episódios

Íntegras para Assinantes

Ano de produção: 2020

Sinopse: Estrela em declínio, Suzie Pickles tem a vida virada de ponta-cabeça após o vazamento de fotos comprometedoras. Do choque à aceitação, a celebridade tenta superar o trauma.

Elenco: Billie Piper, Leila Farzad, Daniel Ings, Matthew Jordan-Caws, Nathaniel Martello-White, Emma Smithin, Chelsea Edge.

Temporada 1 – 8 episódios

Íntegras para Assinantes

Ano de produção: 2021

Sinopse: No ensino noturno para jovens e adultos da EE Carolina Maria de Jesus, Jaci, Lúcia, Eliete, Marco André e Sônia trabalham em prol do poder de transformação social da Educação.

Elenco: Débora Bloch, Thalita Carauta, Paulo Gorgulho, Hermila Guedes, Silvio Guindane.

Temporada 2 – 6 episódios

Íntegras para Assinantes

Ano de produção: 1984 – 1985

Elenco: Lucélia Santos, Mário Gomes, Walmor Chagas, Geórgia Gomide, Gianfrancesco Guarnieri, Maria Zilda, Marieta Severo, Paulo Betti, Nuno Leal Maia, Kito Junqueira, Cristina Mullins.

Direção: Jorge Fernando e Guel Arraes

Elenco: Tony Ramos, Elizabeth Savalla, Glória Menezes, Carlos Zara, Paulo Autran, Rosamaria Murtinho, Cláudio Cavalcanti, Lélia Abramo, Maria Fernanda, Jonas Bloch, Flávio Migliaccio, Jorge Fernando.

Direção: Gonzaga Blota, Wálter Avancini e Roberto Talma

Outros lançamentos de setembro

Ano de produção: 2020

Sinopse: A delegada Carolina Ramalho lidera o departamento de crimes raciais e de intolerância em São Paulo. Enquanto tenta salvar sua unidade, ela luta contra uma violenta facção.

Elenco: Mayana Neiva, Antonio Saboia, André Bankoff, Michel Joelsas, Rafael Losso, Marat Descartes, Pathy Dejesus.

Temporada 4 – 4 episódios

Íntegras para Assinantes

Ano de produção: 2019 – (em produção)

Sinopse: O agente do FBI, Danny McNamara, e Lexi, uma esperta ladra de objetos de luxo, precisam encontrar um dos tesouros mais valiosos do mundo e impedir os planos de um terrorista.

Elenco: Matt Barr, Sofia Pernas, James Callis, Katia Winter, Oded Fehr, Antonio Cupo, MarkGagliardi, Tony Nash, Alicia Coppola.

Íntegras para Assinantes

Ano de produção: 2019 – 2021

Sinopse: Em meio ao processo de transição para a vida adulta, Laura, uma adolescente de 17 anos, e seus amigos precisarão repensar suas preocupações após um trágico acontecimento.

Elenco: Amelie Herres, Lisa-Marie Koroll, Gustav Schmidt, Justus Czaja, Jonathan Lade, Soma Pysall, Nele Trebs, Julia Wulff.

Temporadas 1 a 3 – 12 episódios

Íntegras para Assinantes

Ano de produção: 2020

Sinopse: A Capitã Amalia Ortega, que lidera uma Unidade Secreta da polícia, colocará em risco sua própria vida e de sua família ao tentar capturar um poderoso chefe do narcotráfico.

Elenco: Majida Issa, Mark Tacher, Klemen Novak, Shany Nadan, Ronaldo Torres, Christian Tappan, Ernesto Benjumea, Johanna Fadul.

Íntegras para Assinantes

Famous In Love: Tocando as Estrelas

Ano de produção: 2017 – 2018

Sinopse: A universitária Paige Townsen precisa lidar com a fama e o glamour da vida em Hollywood após conseguir a oportunidade de estrelar um filme de sucesso.

Elenco: Bella Thorne, Charlie DePew, Carter Jenkins, Georgie Flores, Niki Koss, Keith Powers, Pepi Sonuga, Perrey Reeves.

Temporadas 1 e 2 – 20 episódios

Íntegras para Assinantes

Evil – Contatos Sobrenaturais T2 (Parte 1)

Ano de produção: 2019 – (em produção)

Sinopse: Uma psicóloga cética e um padre em formação investigam mistérios que envolvem a Igreja Católica, dentre eles posses demoníacas, espíritos e supostos milagres.

Elenco: Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson, Skylar Gray, Brooklyn Shuck, Maddy Crocco, Dalya Knapp.

Temporada 2 – 6 episódios

Íntegras para Assinantes

Ano de produção: 1994

Sinopse: Marimar, uma jovem humilde de uma pequena vila de pescadores, verá sua vida simples mudar para sempre após se apaixonar por Sergio, filho de um fazendeiro muito rico da região.

Elenco: Thalía, Eduardo Capetillo, Chantal Andere, Alfonso Iturralde, René Muñoz, Marta Zamora, Carlos Becerril.

Íntegras para Assinantes

Por Que As Mulheres Matam T2

Ano de produção: 2021

Sinopse: Em 1949, a dona de casa Alma Fillcot busca conseguir uma vaga em um glamuroso clube de jardinagem local. Para isso, ela precisa enfrentar a intimidadora líder do grupo.

Elenco: Allison Tolman, Lana Parrilla, B.K. Cannon, Jordane Christie, Matthew Daddario, NickFrost,Virginia Williams.

Temporada 2 – 10 episódios

Íntegras para Assinantes

Lançamentos para assinantes de Globoplay + canais ao vivo

O Cozinha prática cresceu! Agora, tem uma hora e Rita Lobo vai arejar as ideias e ampliar os horizontes dos telespectadores, trazendo novas vozes, seja com convidados no estúdio ou visitando novas cozinhas. A cada programa, ela investiga uma receita e mostra muitas versões da mesma, incluindo opções vegetarianas.

Episódios inéditos de segunda à sexta, às 21h, ao vivo, no GNT

VOD nos dias seguintes às exibições, com exceção da pré-estreia dos dois primeiros episódios, que sobem dia 6/9 pela manhã.

Em 2021, o Super Bonita comemora 20 anos de existência. Uma boa oportunidade para fazer um balanço dessa caminhada e entender a evolução da relação das mulheres com seu corpo, sua aparência e autoestima. E boa oportunidade também para olhar pra frente e enxergar para onde esse caminho aponta.

Episódios inéditos toda quinta, às22h30, ao vivo, no GNT.

Na nova temporada, o TVZ traz o fenômeno Juliette à frente da atração. Além de apresentar a tradicional parada de clipes do Multishow, a apresentadora receberá convidados para muita música ao vivo!

Episódios inéditos de segunda à sexta, às 18h30, ao vivo no Multishow

Há muito tempo desempregados, Paulinho Gogó, Kellen e Manteiguinha decidem abrir um negócio, a Central de Bicos, oferecendo todo tipo de serviço aos clientes. Estrelada por Maurício Manfrini, Marisa Orth, Babu Santana e grande elenco.

Episódios inéditos de segunda à sexta, às 22h30, ao vivo no Multishow.