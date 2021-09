Confira os times da Série C que trocaram de treinador, até o momento

Campinas, SP, 31 (AFI) – A CBF inovou para a temporada de 2021 e impôs regra sobre os clubes para que os treinadores não sejam demitidos “a rodo”. Cada time pode ter, no máximo, dois comandantes durante a competição, ou seja, apenas uma demissão.

Há brechas, porém. Em casos de o técnico sair por conta própria ou acertar uma rescisão em comum acordo, a troca não entra na conta. No Campeonato Brasileiro Série C, mais da metade mantiveram o comando técnico do início e apenas duas equipes mudaram três vezes.

QUEM TROCOU?

GRUPO A

Altos: Marcelo Villar – Paulinho Kobayashi

Jacuipense: Jonilson Veloso – Luizinho Lopes – Jonilson Veloso

Manaus: Marcelo Martelotte – Evaristo Piza

Paysandu: Vinícius Eutrópio – Roberto Fonseca

Santa Cruz: Bolívar – Roberto Fernandes

GRUPO B

Oeste: Roberto Cavalo – João Brigatti – Sérgio Alexsandro

Paraná: Maurílio Silva – Silvio Criciúma – Jorge Ferreira

São José: Hélio Vieira – Pingo

Ituano: Vinícius Bergantin – Mazola Júnior

QUEM NÃO?

GRUPO A

Botafogo – Gerson Gusmão

Ferroviário – Francisco Diá

Floresta – Leston Júnior

Tombense – Rafael Guanaes

Volta Redonda – Léo Colucci

GRUPO B

Botafogo – Argel Fuchs

Criciúma – Paulo Baier

Figueirense – Jorginho

Mirassol – Eduardo Baptista

Novorizontino – Léo Condé

Ypiranga – Júnior Rocha

Ainda faltam quatro rodadas… Será que mais nomes aparecem?