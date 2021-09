Confira receita de cookie vegano, lanche prático para qualquer momento do dia

Cookie, uma espécie de “biscoito gringo” que ganha cada vez mais espaço no Brasil, é uma receita deliciosa e, para surpresa de muitos, simples de fazer. É ótima para um lanche prático para qualquer momento do dia. E o melhor: essa receita é indicada aos veganos, já que não leva ingredientes de origem animal.

Escolha uma assadeira grande, unte com papel manteiga e com a ajuda de uma colher coloque colheradas da massa utilizando a mesma quantidade. Deixe um espaço de no minimo dois dedos entre cada cookie, pois eles aumentam de tamanho no forno.