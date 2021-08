Confut Nordeste anuncia patrocínio e aparecerá em placas da Copa do Brasil

Campinas, SP, 25 (AFI) – Fundada em Barcelona, a MBP School Of Coaches é uma comunidade internacional de treinadores que busca aperfeiçoar e impulsionar a carreira de profissionais de futebol ao redor do mundo.

Com uma metodologia única de ensino através de plataforma e conteúdos exclusivos, ajudando no desenvolvimento do networking e de soft skills dos profissionais e prestando consultoria para clubes e federações, a MBP está há mais de 10 anos no mercado e chega como Patrocinadora da CONFUT Nordeste 2021!

PRESENÇA NA COPA DO BRASIL

E hoje a CONFUT entra em campo na Copa Intelbras do Brasil junto com a MBP School of Coaches, patrocinadora oficial dos dois eventos e incentivadora do desenvolvimento do futebol brasileiro.

Marcaremos presença nas placas de leds das partidas das quartas de final, com o objetivo de trazer maior visibilidade e atrair os olhos de toda a indústria para a maior conferência de futebol.

