Conheça a Nu Invest, plataforma de investimentos do Nubank

A Easynvest foi comprada pelo Nubank e com isso o banco digital com maior número de clientes do Brasil está tratando de reformular a plataforma de investimentos. A promessa é a mesma que os clientes já encontram na Nuconta: uma forma fácil, ágil e sem burocracia para investir o seu dinheiro, agora também com investimentos na Bolsa de Valores.

Segundo o Nubank, a Nu Invest é uma plataforma de investimentos completa. Vêm com a missão de ampliar o leque de produtos financeiros, atendendo a investidores que buscam por uma maior diversificação de sua carteira, além de uma experiência agradável.

Conta de investimentos do Nubank é sem cobrança de corretagem

O Nubank não irá cobrar taxas de corretagem em sua plataforma de investimentos, que estará disponível tanto no app como também pelo site. Além das opções de renda variável, o investidor pode alocar seu dinheiro na renda fixa e em opções bem mais rentáveis do que a caderneta de poupança.

A Easynvest que hoje pertence ao Nubank, foi fundada em 1968 com o nome Título Corretora de Valores e se tornou uma das primeiras plataformas de investimento do Brasil.

Ao que foi relatado pelo Nubank, apenas a troca de nome aconteceu e a plataforma de investimentos que muitos conheceram como Easynvest, irá continuar sendo ágil e sem burocracias.

Nu Invest oferece mais de mil produtos para investimentos, incluindo produtos de renda variável, ações, fundos imobiliários, fundos de investimento e BDRs, além de renda fixa, com opções como CDBS, tesouro direto e muito mais, mostrando que é uma ferramenta que possibilita a diversificação de investimentos.

A plataforma oferece opções de investimento mais sofisticadas, como opções, futuros e contratos em dólar. De certa forma, uma opção de investimento que ainda não se encontra em outras corretoras brasileiras.

Como fica para quem já tem uma conta da fintech?

No momento, Nubank e Nu Invest vão continuar sendo duas plataformas separadas. Isso significa que para quem já tem uma conta do Nubank, para acessar os produtos de investimentos da Nu Invest será possível realizar o cadastro em uma outra plataforma.

Mas não é preciso se preocupar, pois, o processo é bastante rápido e simples. Para quem tiver dúvidas relacionadas ao cadastro, o Nubank tem uma série de conteúdos para ensinar a se cadastrar na Nu Invest.

A Nu Invest se intitula como muito mais do que uma Corretora de Valores. Trata-se de uma plataforma de investimentos completa e 100% online, com foco em oferecer uma experiência digital simples e intuitiva com os clientes. Como incentivo, a plataforma quer ensinar aos seus clientes como investir de forma autônoma, sem ajuda de terceiros.

Quem já conhece o app do Nubank, sabe que a ferramenta oferece tudo que se possa precisar na sua vida financeira, desde cartão, empréstimo, seguro e produtos de investimento em renda fixa, como CDB e com possibilidade de resgate quando se deseja. No Nu Invest os clientes também irão ter conteúdos relacionados à renda variável, como playlist de ações.