Conheça o carro de R$ 249 mil que não deixou a filha de Gugu feliz

As filhas gêmeas de Gugu movimentaram a internet nesta quinta-feira (26). Após a grande repercussão da entrevista com Leo Dias, os internautas ficaram curiosos sobre o atual carro de Sofia Liberato. A herdeira se mostrou revoltada por não ter ganhado um Porsche de presente, mas dirige um veículo de R$ 249 mil.

“Eu pedi para a minha tia o Porsche que eu sempre sonhei ter. Ela disse que falou com a promotora, e informaram que eu não poderia ter esse carro, por ser de luxo, e eu ser uma criança de 17 anos, além de ser muito caro. Eu achei isso muito estranho, mas achei outro carro mais barato. Acabei comprando um pela metade do preço. Realmente não fiquei feliz”, desabafou a estudante durante a entrevista, na qual acusou a tia de manipulação.

Na internet, Sofia apresentou o carro aos seguidores em maio deste ano. ““Apresento pra vocês o ‘Coisa’, meu novo carro. Só tenho a agradecer a Deus”, escreveu. Veja foto:

Na cotação atual, carro pode chegar a R$ 420 mil | Reprodução: Instagram

Assim como Sofia, Marina também possui o próprio carro, comprado por R$ 242 mil. Diferente das gêmeas, que adquiriram carros de luxo usados, o irmão mais velho, João Liberato, dirige veículo 0km de R$ 292 mil.

Nas redes sociais, não faltaram memes com o motivo do sofrimento da filha do apresentador, que faleceu em 2019 em um acidente doméstico. Confira: