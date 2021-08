Conheça o seguro de vida a partir de R$ 8,90 por mês

O Banco Next acaba de aumentar as opções de produtos financeiros oferecidos pela instituição. Nesta semana a fintech lançou um seguro de vida com preço a partir de R$ 8,90 por mês. O objetivo da instituição é aumentar a oferta de produtos e serviços para acelerar o ganho de escala do banco digital.

Nesse contexto, no fim de maio o banco Next atingiu a marca de 5 milhões de clientes. “Há uma demanda emergente entre nossos usuários por soluções de planejamento financeiro e de vida, com pensamento de longo prazo”, diz Renato Ejnisman, CEO do next. O que abre um bom espaço para o banco crescer com novos produtos, como o seguro de vida.

Segundo o CEO do banco, o novo produto oferece benefícios relevantes desde o valor inicial. Isto porque, inclusos no seguro de vida estão: assistência funeral familiar ampliada (que cobre cônjuges, pais, filhos e sogros) e assistência pet para emergências com cães e gatos.

Tanto a contratação quanto o gerenciamento do novo serviço podem ser feitos pelo app do banco Next. Além disso, é possível incluir até 15 beneficiários em caso de resgate da apólice. Desse modo, a cobertura se aplica para mortes natural e acidental, com indenização inicial de R$ 10 mil.

Seguro de vida “acessível a todos” no banco Next

Para o banco Next, oferecer produtos e serviços, como o seguro de vida, a preços acessíveis serve de porta de entrada para novos clientes. “Estamos cada vez mais em uma plataforma digital. Queremos prover o que seja mais fácil e simples e, ao mesmo tempo, com a maior variedade de produtos”, destaca Ejnisman.

Sendo assim, o novo produto do banco digital é feito em parceria com o Bradesco Vida e Previdência. A parceria é parte do plano de ampliação dos serviços de seguros do banco digital, que já conta com coberturas odontológicas e de cartões. Nesse sentido, a parceria da maior base e segurança para o banco avançar com os lançamentos.

Além disso, o lançamento do novo produto do banco Next segue a mesma linha do Nubank, que em dezembro do ano passado também lançou seu seguro de vida. O chamado “Nubank Vida” chegou ao mercado a partir de R$ 9 ao mês, sem reajuste por faixa de idade nos primeiros cinco anos da contratação, corrigido apenas pela inflação.

Mais ambições do banco Next

Até a Black Friday deste ano, o banco digital pretende lançar um marketplace. “Lá, o cliente vai encontrar um sortimento grande e a possibilidade de comprar produtos com preços possivelmente mais baixos do que no varejo tradicional”, antecipa Ejnisman.

Ejnisman lembra que o banco digital tem muitos dados que podem ser úteis para o planejamento. Nesse sentido, se esses dados forem tratados e analisados corretamente, podem permitir satisfazer as necessidades e os desejos dos clientes de maneira muito mais eficiente. “O objetivo é personalizar e estamos, como mercado, cada vez mais próximos disso”, afirma.

Por fim, o desafio para os bancos digitais, segundo especialistas, é fazer o cliente consumir um número maior de serviços e produtos, como o seguro de vida. No banco Next, a quantidade de transações cresceu 244% em um ano, entre o primeiro trimestre de 2020 e o mesmo período de 2021, e atingiu 267 milhões de operações.