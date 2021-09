Conselho Regional de Psicologia – MA anuncia novo Concurso público

O Conselho Regional de Psicologia do Maranhão (CRP-MA) da 22ª região, anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de assistente técnico administrativo e serviços (1 vaga) e técnico de orientação e fiscalização (1 vaga) e auxiliar de serviços gerais (1 vaga). Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do quadro de pessoal do CRP na cidade de São Luís.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.101,95 a R$ 3.873,87, mais benefícios de R$ 770,00 de auxílio-alimentação mensal; R$ 474,63 mensal de assistência saúde suplementar; R$ 340,40 mensal de auxílio-transporte; R$ 212,86 anual de auxílio educação; R$ 159,65 semestral de incentivo a funcionários estudantes universitários; mais gratificação por “qualificação” ou adicional de incentivo à escolaridade e à especialização, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 7 de outubro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Quadrix. O valor da inscrição oscila entre R$ 35,00 a R$ 55,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova discursiva (caráter classificatório e eliminatório) será somente para cargos de nível superior e avaliação de títulos. As avaliações serão realizadas em data provável no dia 07 de novembro de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Atribuições

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS: : Realizar atividades de copa e limpeza nas dependências da instituição do CRP-MA, como preparo de café diariamente, lanches para reuniões, executar a higienização do escritório, varrendo, lavando, aromatizando e desinfetando salas, áreas de circulação e instalações sanitárias, visando mantê-las em boas condições de higiene e limpeza.

ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS: Realização de atividades na secretaria no recebimento e prestação de informações aos psicólogos e demais profissionais que se apresentarem ao CRP-MA, realizar inscrições de cadastro para habilitação profissional; realização de atividades na tesouraria: emitir boletos para pagamento de taxas e anuidade, fazer confecção de carteira profissional, bem como a distribuição, agendar reunião de entrega de habilitação e administrar os arquivos de documentação dos psicólogos inscritos; entre outros.

TÉCNICO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: Assegurar que as atividades de serviços de Psicologia sejam realizadas conforme a legislação vigente, realizando orientações em empresas, aos psicólogos e população em geral, efetuar fiscalizações, participar em eventos de debates em instituição e demais prestação de informações, bem como realizar abertura de processos disciplinares, fazer acompanhamentos, encerramento e arquivamentos dos mesmos.

EDITAL 01/2021