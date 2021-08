Conselho Tutelar de Penedo inaugura brinquedoteca para crianças em vulnerabilidade

DECOM PMP

O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Penedo inaugurou nesta sexta-feira, 13, a brinquedoteca instalada em sua sede, localizada no Centro Histórico da cidade. Além dos brinquedos, a entidade recebeu livros.

As melhorias foram viabilizadas graças a parceria com a Prefeitura de Penedo, por meio das Secretarias de Educação (SEMED) e Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).

O espaço é voltado para as crianças em situação vulnerabilidade social, que poderão brincar enquanto seus familiares passam por atendimento.

O evento contou com as presenças da Secretária de Educação, Cíntya Alves; do Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Rafael Ferreira; e do Presidente do Conselho Tutelar, Lucimar da Purificação, além das equipes das pastas municipais envolvidas no projeto e demais conselheiros tutelares.

Para o Secretário Rafael Ferreira, essa é uma grande conquista para o Conselho Tutelar, na qual a educação do município juntamente com a SEMDSH, entre outras pastas, estão colaborando para a proteção do direito da criança e do adolescente em Penedo, sempre participando das ações necessárias para a causa.

O presidente Lucimar da Purificação agradeceu a Prefeitura de Penedo e às secretarias que tornaram possível a criação do novo local de entretenimento para as crianças brincarem enquanto passam por atendimento ou esperam que seus familiares sejam atendidos.

“Agradeço a colaboração de sempre do município com as demandas do Conselho Tutelar e aos secretários municipais por tornarem possível a criação desse novo espaço, que será utilizado em prol das nossas crianças”, destacou Lucimar da Purificação.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom (PMP)

Fotos: Deywesson Duarte- fotógrafo Decom (PMP)