Conta de luz: 83% dos brasileiros acham cobrança cara

Uma pesquisa do DataFolha em parceria com a Abraceel (Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia) revelo que 83% dos brasileiros consideram o preço da energia cobrado na conta de luz caro ou muito caro. Outros 13% dos brasileiros consideraram o valor da energia na conta de luz justo e 2% que o valor seria baixo.

E ainda que 79% declararam que a conta de luz começou a “pesar” nos gastos durante a pandemia. “Este ano houve perda de renda de uma parcela significativa da população brasileira, principalmente no caso daqueles brasileiros que viviam de trabalhos temporários, que perderam o poder de compra. Isso se refletiu na percepção de que a tarifa é cara”, afirmou o presidente da Abraceel, Reginaldo Medeiros, em entrevista ao portal Valor Econômico.

Neste cenário, a pesquisa também revelou que 7 a cada 10 pessoas preferiam podem escolher o seu fornecedor de energia.No total 92% também apontou o desejo de gerar sua própria energia.

“Existem três aspectos fundamentais numa relação de consumo: preço, qualidade e liberdade de escolha. Sem esta última, não se pode exercer os dois primeiros. Cada vez mais o consumidor quer opções. Podemos associar isso aos serviços de telefonia, por exemplo, onde hoje há liberdade de escolha, com preços e serviços diferenciados”, completou Medeiros, na mesma entrevista.

Quando o assunto é aumento de custo por conta de fonte renováveis de energia, 46% declararam que pagariam um valor maior por isso, contra 51% que não estariam dispostos a arcar com maiores custos. Em relação ao ano passado, houve crescimento em pessoas dispostas a pagar mais por energia renováveis, em 2020 apenas 39% afirmaram isso.

Ao todo 2.081 pessoas foram entrevistadas em 130 munícipios do brasil. O levantamento foi realizado no mês de maio de 2021. A margem de erro da pesquisa está com 2% para cima ou para baixo, além de 95% de confiança;

Alta na conta de luz

Os números da pesquisa poderiam ser ainda maiores caso a pesquisa tivesse sido realizada recentemente, já que em julho a bandeira vermelha da conta de luz subiu 52% – saindo de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos.

O aumento na conta de luz tem a ver com a crise hídrica histórica registrada no país e o consequente acionamento das usinas termelétricas. Estas situações também são responsáveis pelo acionamento novamente da maior taxa extra no mês de agosto.

Apenas na bandeira verde não há cobrança de taxa extra. Saiba mais sobre as bandeiras tarifárias aqui.