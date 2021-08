Conta PJ Itaú: planos, serviços e valores

Como funciona a conta PJ do Itaú?

O Itaú oferece conta PJ de modo diferenciado, sendo assim, a conta para a Pessoa Jurídica possui planos dos quais o Itaú nomeia de Planos Adapt. Entenda a composição e os valores cobrados por cada Plano Adapt, conforme informações do Itaú.

Adapt 1

2 Transferências externas via canais eletrônicos DOC/TED/ PIX Transferências entre contas do Itaú ilimitadas Saques no caixa eletrônico do Itaú ilimitados Transferências p/ contas Itaú no caixa eletrônico ilimitadas 20 Compensações de cheques emitidos 5 Cheques emitidos e sacados no terminal de caixa 4 Depósitos de cheques no caixa eletrônico



Valor cobrado: R$ 105/mês

Adapt 2

Transferências entre contas do Itaú ilimitadas Pagamento eletrônico de salário ilimitado Emissão eletrônica de holerite ilimitada 10 Transferências externas canais eletrônicos DOC/TED/PIX 10 Depósitos de cheques no caixa eletrônico Saques no caixa eletrônico do Itaú ilimitados Transferências p/ contas Itaú no caixa eletrônico ilimitadas



Valor cobrado: R$ 190/mês

Adapt 3

Transferências entre contas do Itaú ilimitadas Pagamento eletrônico de salário ilimitado Emissão eletrônica de holerite ilimitada 12 Transferências externas canais eletrônicos DOC/TED/PIX 20 Depósitos de cheques no caixa eletrônico Saques no caixa eletrônico do Itaú ilimitados Transferências p/ contas Itaú no caixa eletrônico ilimitadas



Valor cobrado: R$ 305/mês

Plano adaptado para o MEI

O Itaú também possui um plano adaptado para o MEI:

Movimentação da conta:

Manutenção de acesso à conta via Itaú Empresas na internet – ilimitado

Cartão de débito – 1

Saques no caixa eletrônico do Itaú – 5

Transferências no caixa eletrônico do Itaú – 4

Pagamentos no caixa eletrônico do Itaú – 5

Compensação de cheques emitidos* – 1

Cheques emitidos e sacados no terminal de caixa – não incluído

Entrega de talão de cheques via correio – não incluído

Reapresentação automática de cheques devolvidos – não incluído

Extrato mensal na internet – ilimitado

Extratos impressos no caixa eletrônico do Itaú – 3

Informações de conta corrente por e-mail e SMS – ilimitado

Manutenção de conta corrente – ilimitado

Recebimentos

Depósitos de cheques em conta corrente no caixa eletrônico – 1

Depósitos de cheques em conta corrente no mobile – ilimitado

Depósitos de dinheiro em conta corrente no caixa eletrônico – ilimitado

Depósitos de dinheiro em conta corrente no terminal de caixa – 1

Emissão de boletos via Cobrança Expressa – não incluído

Custódia de cheques via internet – não incluído

Gerenciador de vendas com cartões – ilimitado

Pagamentos

Pagamento eletrônico de boletos, tributos e concessionárias – ilimitado

Transferências externas via canais eletrônicos (DOC/TED/PIX) – não incluído

Transferências entre contas do Itaú via telefone e internet – ilimitado

Pagamento eletrônico de salário – não incluído

Emissão eletrônica de holerite – não incluído

Débito automático – ilimitado

Mensalidade diferenciada – R$ 78,00. No entanto, para clientes com Plano Adapt MEI que possuem maquininha Rede domiciliada no Itaú e que faturam acima de R$ 500 por mês, a mensalidade é de R$ 29,00.