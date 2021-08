Contas digitais que rendem mais que a poupança; Veja as opções!

Na última semana, o Banco Central do Brasil divulgou uma alta nos aportes da poupança no mês de julho . Contudo, a inflação no Brasil tem prejudicado essa parcela de investidores com perfil conservador. Pensando nisso, buscamos trazer algumas opções de bancos digitais e empresas que rendem 100% do CDI ou até mais.

O Certificado de Depósito Interbancário (CDI) é o empréstimo que as instituições bancárias fazem entre si, para terminar o dia com saldo positivo. Isso ocorre por uma determinação do BC , onde todos os bancos devem fechar o dia com mais dinheiro entrando do que saindo.

Muitas vezes os bancos precisam realizar empréstimos para cobrir essa diferença. Sendo assim, eles emprestam dinheiro entre si com juros definidos pela Taxa CDI. Além disso, os bancos utilizam essa taxa para regular os rendimentos de alguns tipos de investimentos.

NuConta rende mais que a poupança

De acordo com a fintech, o rendimento na conta Nubank é de 100% do CDI. Desta forma, a instituição garante uma rentabilidade de 5,15% ao ano. Esse rendimento é muito próximo da taxa Selic, que hoje é de 5,25%. Sendo assim, a NuConta tem um rendimento médio de 0,42% ao mês.

O Nubank ainda afirma que ao deixar R$ 1 mil rendendo na conta, em um prazo de dois anos o dinheiro pode render até R$ 1.087,16. Nesse valor já está incluso o desconto do Imposto de Renda. Já na poupança, no mesmo período o valor chegaria a R$ 1.074,85, portanto, nesse cenário o Nubank garante R$ 12,31 a mais.

PicPay rende 130% do CDI

Você Pode Gostar Também:

O PicPay, atualmente o maior aplicativo de pagamentos do país, gera rendimentos equivalentes a 130% do CDI, em todos os dias úteis. Apesar disso, existe um valor máximo de R$ 250 mil por CPF para gerar rendimentos com essa taxa.

De acordo com a empresa, se o usuário possuir R$ 252 mil em sua carteira, os dois mil que ultrapassam o limite não irão gerar rendimentos. Entretanto, os R$ 250 mil continuarão rendendo normalmente.

O PicPay ainda afirma que todos os valores disponíveis no aplicativo rendem, inclusive os cashbacks. Os rendimentos estão sujeitos a tributos que são retidos pela empresa, mas isso ocorre antes mesmo do valor ir para a carteira do usuário. Desta forma, todo o valor disponível na carteira é do cliente.

Rendimentos no CDB PagBank

Ao investir o dinheiro no app PagBank, os usuários garantem uma rentabilidade de 2x a mais que a poupança. Além disso, o CDB tem garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e os usuários podem resgatar seu dinheiro a qualquer momento após o prazo de carência, sem perder o rendimento.

É importante ressaltar que o PagBank oferece um rendimento bem superior à poupança, de até 200% do CDI em investimentos até R$ 10 mil. Já investimentos de até R$ 5 mil garantem 175% do CDI. Ademais, os indivíduos que optarem por aplicar o dinheiro em CDBs do PagBank, adquirem um cartão de crédito internacional e sem anuidade, com limite de até R$ 100 mil.

.