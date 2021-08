Contas que rendem 100% do CDI. Saiba o que isso significa!

As contas digitais têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil, muito disso se dá por conta da modernidade e praticidade trazida por essa modalidade aos usuários. Outro atrativo que auxilia nessa popularização é que as contas digitais estão se tornando uma alternativa muito vantajosa para se utilizar como conta poupança, pois rende 100% do CDI .

Por sorte, o processo de rendimento do dinheiro hoje em dia é muito menos burocrático do que antigamente. Atualmente não é necessário ter ações na bolsa, e muito menos ser um especialista no assunto para fazer seu dinheiro render, basta escolher um banco digital que ofereça também a conta digital com essas e outras muitas vantagens.

Simplificando, render 100% do CDI quer dizer que o investimento realizado terá o mesmo rendimento do CDI durante todo o tempo que estiver aplicado. Isso quer dizer que, se o CDI for de 2,75%, o dinheiro aplicado vai render os mesmos 2,75% enquanto o CDI se manter nesse patamar.

Estar por dentro desse conceito é importante para que o usuário consiga tomar decisões estratégicas para seu bolso e dessa maneira ter mais controle sobre seu patrimônio. Explicaremos com mais detalhes nessa matéria sobre o rendimento das contas digitais.

O que é o rendimento

Diferente do pensamento popular, o CDI não é um tipo de investimento e sim uma taxa usada pelos bancos para realizar empréstimos entre si. O CDI é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário, e é o referencial para várias aplicações, ele se assemelha a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, que sofre alterações a cada 45 dias pelo Copom.

Para esclarecer um pouco mais, é preciso fazer uma diferenciação entre as duas taxas. O CDI está ligado aos juros das operações de empréstimos entre as instituições financeiras, enquanto a taxa Selic está relacionada à dívida pública do Brasil. O governo emite títulos públicos para cumprir seus compromissos, quaisquer pessoas podem adquiri-los, inclusive as instituições financeiras que negociam esses títulos entre si com incidência de juros.

Você Pode Gostar Também:

Apesar de serem coisas diferentes, o CDI e a Selic estão relacionados entre si. Elas sempre caminham juntas, de maneira que, quando acontece um ajuste em uma a outra se regula automaticamente conforme os novos valores definidos. Sendo assim, se, por exemplo, hoje a Selic estiver em 2,75% ao ano, o CDI estaria em 2,65% a.a. É importante dizer que a diferença existente entre elas garante o lucro dos bancos em suas operações.

Basicamente,uma fala que rende 100% do CDI significa que o investimento feito nela renderá o mesmo valor do CDI durante todo o tempo em que o dinheiro estiver aplicado. Por exemplo, se no decorrer do tempo em que o dinheiro estiver aplicado o CDI estiver em 2,75% ele renderá também 2,75% pelo mesmo período.

Alguns dos títulos têm a possibilidade de render acima ou abaixo do CDI. Se algum título, por exemplo, rende 90% da taxa, se continuarmos considerando um CDI de 2,75% esse título irá render 2,475%.

O que o rendimento de 100% de CDI têm a ver com a conta digital

Os investimentos chamados de investimentos de renda fixa, são caracterizados por apresentarem a condição de rentabilidade definida logo no momento em que o dinheiro é aplicado, isso utilizando o CDI como referência.Ou seja, dizer que a conta rende 100% do CDI quer dizer que o dinheiro que for colocado nela irá render juntamente com o valor do CDI durante o período em que estiver nela.

Efetivamente, se o usuário realizar depósitos mensais em uma conta digital que rende 100% do CDI de R$100 reais, o total ao final de um ano seria de R$1217,16, caso o CDI estivesse em 2,65%. Caso o dinheiro fosse armazenado de outra forma ou em outra conta o rendimento seria de R$1200 apenas. Ou seja, o rendimento do dinheiro em uma fala que rende 100% do CDI ao final de um ano seria de R$17,16.