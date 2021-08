Contratado da Globo, Lucas Penteado comandará novo programa no Multishow

Lucas Penteado segue fazendo sucesso após sua breve passagem no BBB 21. Contratado pela Globo desde que deixou o reality, o ator surgirá em breve nas telinhas como apresentador. É que o rapaz comandará um novo programa no canal pago Multishow.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, a emissora ainda não deu mais detalhes sobre a atração, mas já se sabe que as gravações devem começar a partir do final deste mês. Sua parceria com o Grupo Globo está firmada até 2023.

Para quem não lembra, ele ganhou destaque no confinamento após sofrer maus tratos de alguns participantes como Lumena Aleluia e Karol Conká. Na época, o famoso não resistiu e pediu para sair do programa.