Copa do Brasil: António Oliveira alfineta arbitragem, mas comemora classificação do Athletico: “Objetivo alcançado”

Curitiba, PR, 05 (AFI) – Mais um objetivo alcançado! O Rubro-Negro segue nas quatro competições que iniciou na temporada 2021. Nesta quarta-feira, o Athletico avançou às quartas de final da Copa do Brasil ao segurar um empate por 2 a 2 diante do Atlético-GO, em Goiânia. O técnico António Oliveira comemorou o feito.

“Vamos pensar em um jogo de cada vez. Alcançamos mais um objetivo. Continuamos em todas as competições. Estamos nas quartas da Copa do Brasil, o que nos orgulha muito”, ressaltou. “Estou feliz por eles [jogadores], por aquilo que eles trabalham e se entregam ao clube. Sou um treinador orgulhoso”, acrescentou.

POLÊMICAS

O treinador rubro-negro também comentou sobre as polêmicas da partida. “Esse tempo de prorrogação [acréscimo] eu nunca tinha visto, honestamente”, disse. “Há uma dualidade de critérios, onde honestamente sinto que a equipe é prejudicada”, completou.

António Oliveira destacou a classificação do Athletico

António Oliveira ainda falou sobre o gol assinalado por Renato Kayzer. O atacante voltou a balançar as redes e se emocionou.

“O Renato [Kayzer], como todos os outros, é um jogador em quem eu confio, a comissão confia, o clube confia. O gol é importante para nós e importante para ele. Ficamos muito felizes por ele”, concluiu.

BRASILEIRÃO

Com a vaga assegurada na Copa do Brasil, o treinador volta a focar no Brasileirão. O Athletico é os exto colocado, com 23 pontos. Na próxima rodada, o adversário será o São Paulo, no sábado, às 18h, na Arena da Baixada.