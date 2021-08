COPA DO BRASIL: Athletico e Flamengo largam na frente

Campinas, SP, 25 (AFI) – Copa do Brasil teve jogos de ida das quartas de finais e começou quente nesta quarta-feira. Athletico e Flamengo largaram na frente e agora vão ter vantagem nos jogos de volta. Importante lembrar que o gol fora não serve como critério de desempate.

Os cruzamentos semifinais já estão definidos, com Flamengo, provável, pegando o Atlético ou Santos, enquanto São Paulo ou Fortaleza pegando vencedor de Fluminense ou Atlético-MG.

CONFIRA DETALHES DE TODOS OS JOGOS!

FURACÃO MATA PEIXE

Na Arena da Baixada, o Athletico se impôs e venceu o Santos, por 1 a 0. O gol foi marcado por Renato Kayser, de rápida passagem pela Ponte preta. Ele desabafou depois do gol, afinal não balançava as redes há 16 jogos. Nada bom para um atacante.

Uma vantagem pequena do Furação, porém, importante porque na volta vai poder até empatar. Se perder por um gol, a definição da vaga semifinal vai acontecer na disputa dos pênaltis. O Peixe precisa vencer por dois gols de diferença.

FORTALEZA EMPATA

No Morumbi, o São Paulo empatou com o Fortaleza por 2 a 2. Abriu com dois gols do argentino Rigoni, mas sofreu o empate no final.

Agora não existe vantagem na volta. Quem vencer vai às semifinais. Novo empate, por qualquer placar, levar a definição para os pênaltis. A volta vai acontecer dia 15, às 21h30, na Arena Castelão.

FLAMENGO GOLEIA FORA

Único a vencer fora de casa foi o Flamengo, que fez 4 a 0, em cima do Grêmio em Porto Alegre (RS). O curioso é que o time gaúcho foi melhor no primeiro tempo e depois tinha a vantagem de um jogador a mais em campo. Mas daí sofreu os gols.

Agora a vantagem carioca é grande, porque pode até perder por três gols de diferença na volta, dia 15 de setembro.

O Grêmio precisa devolver os quatro gols para definir a vaga nos pênaltis ou vencer por cinco gols de diferença. Parece que vai desistir da competição e focar no Brasileirão, onde segue dentro da zona de rebaixamento.

DUELO NO RIO

A última semifinal vai acontecer nesta quinta-feira. No Engenhão, no Rio de Janeiro, o Fluminense vai receber o Atlético Mineiro, a partir das 21h30.

CONFIRA COMENTÁRIOS E FICHAS TÉCNICAS !

ATHLETICO 1 X 0 SANTOS

SÃO PAULO 2 X 2 FORTALEZA

GREMIO 0 X 4 FLAMENGO

FLUMINENSE 0 X 0 ATLÉTICO-MG