COPA DO BRASIL: Com boas vantagens, Flamengo e Santos tentam confirmar classificação às quartas de final

Campinas, SP, 04 (AFI) – Os últimos dois classificados para às quartas de final da Copa do Brasil 2021 serão conhecidos nesta quinta-feira (04). Com praticamente as duas mãos na vaga após golear o ABC-RN pelo placar de 6 a 0, o Flamengo vai até Natal para confirmar a sua classificação. Situação parecida com a do Santos, que também já abriu uma boa vantagem contra o Juazeirense-BA.

FLA TÁ TRANQUILO

Depois de atropelar o ABC no Maracanã com gols de Arrascaeta, Gabigol (2x), Bruno Henrique, Michael e Donato (contra), chegou a vez do Flamengo ir até o nordeste para sacramentar a classificação. O duelo está marcado para a Arena das Dunas, em Natal, às 21h30.

Com vantagem conquistada no duelo de ida, o Flamengo deve poupar alguns jogadores e poderá perder por até cinco gols de diferença para avançar às quartas de final. Já o ABC-RN terá que vencer por sete gols de diferença, algo improvável. Caso devolva o placar, o duelo será decidido nos pênaltis.

PEIXE TAMBÉM ESTÁ ENCAMINHADO

No outro jogo da noite, que acontece às 19h15, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, interior da Bahia, Juazeirense-BA e Santos voltam a se enfrentar, depois do Peixe fazer 4 a 0 no jogo de ida.

Sendo assim, o time paulista pode perder até três gols de diferença para conquistar sua vaga na próxima fase. Caso seja derrotado por quatro o duelo será decidido nos pênaltis. O Juazeirense, por sua vez, só avança no tempo regulamentar com uma vitória por cinco gols de diferença.