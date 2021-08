COPA DO BRASIL: Duelos equilibrados e Flamengo como favorito abrem às quartas de final

Campinas, SP, 24 (AFI) – As quartas de final da Copa do Brasil começam na noite desta quarta-feira com três partidas. O Flamengo é o único favorito a entrar em campo, enquanto as outras duas partidas prometem muito equilíbrio.

Invicto há quatro jogos, o Flamengo aposta na qualidade do elenco para conseguir um bom resultado mesmo atuando na Arena do Grêmio. O adversário rubronegro será o Grêmio, que vem em uma crescente, mas ainda tem como prioridade se livrar do rebaixamento no Brasileirão.

Grande surpresa do futebol brasileiro em 2021 – ao lado do Red Bull Bragantino -, o Fortaleza faz o duelo de tricolores contra o São Paulo, que, assim como o Grêmio, luta pela permanência na elite nacional. A partida de ida será no Morumbi.

Ainda nesta quarta-feira, outro jogo das quartas de final que promete muito equilíbrio acontece na Arena da Baixada, em Curitiba-PR. Com quatro derrotas nas últimas cinco partidas, o Athletico-PR vai ter pela frente o Santos, que também tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

TEM MAIS

O último jogo das quartas de final está marcado para quinta-feira, no Engenhão. Favorito ao título da Copa do Brasil ao lado do Flamengo, o Atlético-MG encara o Fluminense.