COPA DO BRASIL: Flamengo faz o básico e Santos tropeça, mas ambos avançam às quartas de final

Campinas, SP, 05 (AFI) – Santos e Flamengo são os dois últimos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Depois de golearem na rodada de ida e abrirem uma larga vantagem, as duas equipes conquistaram resultados destinos na noite desta quinta-feira (05), mas mesmo assim avançaram no torneio mais rentável do futebol brasileiro e seguem vivos na briga pelo título.

Jogando fora de casa, no Estádio Adauto Moraes, o Santos acabou derrotado pelo Juazeirense-BA, pelo placar de 2 a 0 com gols de Ian Augusto e Thauan. Mesmo assim, depois de ter feito 4 a 0 na Vila Belmiro, no confronto entre as duas equipes, o Peixe ficou na frente do placar agregado e avançou.

Já o Flamengo dominou o jogo inteiro, mas venceu o ABC-RN apenas por 1 a 0 na Arena das Dunas, em Natal. Como havia goleado por 6 a 0 no jogo de ida, não houve problemas para avançar. Gomes, aos 39 minutos do segundo tempo, marcou o único gol do jogo.

Flamengo e Santos se juntam a Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Athletico-PR, São Paulo e Atlético-MG que já estavam classificados às quartas de final. O sorteio, que irá definir os confrontos e os mandos de campo desta próxima fase, será nesta sexta-feira (06) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro.