COPA DO BRASIL: São Paulo, Atlético-MG e mais dois defendem vantagem por vaga nas quartas

São Paulo, SP, 03 (AFI) – A Copa do Brasil vai conhecer mais quatro classificados para as quartas de final nesta quarta-feira. São Paulo, Atlético-MG, Fortaleza e Athletico-PR defendem as vantagens sobre Vasco, Bahia, CRB e Atlético-GO, respectivamente.

Atuando em casa na partida de ida, Athletico-PR e Fortaleza venceram por 2 a 1 e têm a vantagem do empate. Já CRB e Atlético-GO precisam ganhar por dois ou mais gols de diferença – a vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

A partida entre CRB e Fortaleza está marcada para as 16h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL. Horas depois – a partir das 19h15, o Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO recebe o duelo entre Atlético-GO e Athletico-PR.

Mais dois jogos acontecem nesta quarta-feira e também com situações parecidas entre els. Depois de vencerem em casa por 2 a 0, São Paulo e Atlético-MG podem perder por um placar mínimo para Vasco da Gama e Bahia, respectivamente.

Na terceira partida sob o comando de Lisca, o Gigante da Colina aposta no fator São Januário para surpreender o São Paulo, que vem de um empate sem gols tenso com o Palmeiras. Com Dado Cavalcanti pressionado, o Esquadrão encara o Atlético-MG no Joia da Princesa, em Feira de Santana.