COPA DO BRASIL: São Paulo, Fortaleza, Athletico-PR e Galo confirmam vaga nas quartas de final

Campinas, SP, 04 (AFI) – Mais quatro times confirmaram vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. São Paulo, Fortaleza, Athletico-PR e Atlético-MG fizeram valer a vantagem conquista no confronto de ida e avançaram. Antes, Fluminense e Grêmio também já haviam entrado em campo e se classificado.

TRICOLOR VENCE NO RIO

No Rio de Janeiro, o São Paulo aproveitou as expulsões de Léo Jabá e Leandro Castán e venceu o Vasco por 2 a 1, em São Januário. Como venceu o confronto de ida, no Morumbi, por 2 a 0, os paulistas confirmaram vaga na fase seguinte do campeonato.

LEÃO DESPACHA O CRB

O Fortaleza visitou o CRB e venceu por 1 a 0, no Rei Pelé, em Maceió. O único gol da partida foi marcado pelo centroavante Wellington Paulista, que tem sido importante com a camisa do time cearense. Como tinha vencido a ida por 2 a 1, o Fortaleza fechou o confronto com 3 a 1 no placar agregado.

FURACÃO AVANÇA EM GOIÂNIA

Num duelo com final tenso, Atlético-GO e Athletico-PR ficaram no empate por 2 a 2, no Antônio Accioly, em Goiânia. Christian e Renato Kayser marcaram para os paranaenses, enquanto Zé Roberto e Éder fizeram para o time da casa. Por ter vencido o confronto de ida por 2 a 1, o Furacão avançou na competição.

GALO PERDE, MAS AVANÇA

Por fim, o Atlético-MG sofreu, perdeu para o Bahia por 2 a 1, em Feira de Santana, mas se garantiu nas quartas de final. O Galo havia vencido a ida por 2 a 0, mas viu os baianos abrirem 2 a 0 no Joia da Princesa. Na etapa final, Vargas descontou, marcando o gol da classificação.

PREMIAÇÃO IMPORTANTE

Todos os times classificados às quartas de final da Copa do Brasil garantiram premiação de R$ 3,45 milhões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Uma bela quantia para aliviar os cofres dos clubes neste momento da temporada.

JÁ ESTAVAM CLASSIFICADOS

Antes, o Fluminense já havia eliminado o Criciúma, ao vencer o duelo de volta por 3 a 0, no Maracanã; e o Grêmio voltou a vencer o Vitória, só que por 1 a 0, em Porto Alegre, também confirmando sua vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

