COPA DO BRASIL SUB-17: Palmeiras faz 10 e Sport arranca empate com Cruzeiro no fim

São Paulo, SP, 31 (AFI) – Goleada Alviverde na Copa do Brasil Sub-17. Em duelo de ida das oitavas de final da competição, o Palmeiras venceu o Confiança-SE por 10 a 0, nesta terça-feira, no Allianz Parque, em São Paulo. O resultado deixa o Verdão praticamente classificado às quartas de final. O jogo da volta acontece na próxima semana, quarta-feira, no Batistão, em Aracaju (SE). Ainda na noite, o Cruzeiro abriu 2 a 0, mas levou empate por 2 a 2 diante do Sport no apagar das luzes.

SHOW DO VERDÃO!

Logo aos dois minutos de jogo, o Alviverde abriu o placar. Em cobrança de lateral direto para a área, Daniel tentou finalizar, mas pegou mal, a bola sobrou para Thalys, que de cabeça, tocou para o gol. O Palmeiras seguiu dominando as ações ofensivas no duelo, e aos 15, aumentou o placar. Após recuperação de bola no campo de ataque, e troca de passes, Robert levantou na área, Daniel apareceu na segunda trave e desviou para as redes.

Palmeiras faz 10 a 0 no Confiança

O Verdão chegou com perigo em mais duas oportunidades: em pancada de Daniel de fora da área, aos 30, que passou próximo ao gol sergipano, e em mais uma finalização do atacante, de cabeça, que saiu à direita da meta do Confiança.

Na etapa final, o Palmeiras transformou a vitória em goleada. Aos 13, Luis Guilherme recebeu o cruzamento, ajeitou de cabeça para Daniel, que testou bonito para fazer o terceiro. Dois minutos depois, Allan tabelou com Wendell, invadiu a área e tocou na saída do goleiro para ampliar o marcador.

Já aos 25, em mais uma jogada tramada entre Wendell e Allan, o meia finalizou forte de canhota, e não deu chances para o goleiro adversário. Enquanto aos 26, Kauan Vinícius, de pênalti, fez o sexto. Aos 35, Danilo chutou, o goleiro João deu rebote e Wendell apenas empurrou para as redes.

O Verdão não parou por ai: aos 36, Daniel recebeu o cruzamento, de cabeça fez o terceiro dele na partida e o oitavo do time. Quatro minutos depois, após cobrança de escanteio, Thalys desviou de letra e Kauã Oliveira chegou finalizando para fazer o nono. Já aos 45, o Palmeiras recuperou a bola no campo de ataque, Wendell rolou para Luis Guilherme, que na grande área, tocou na saída do goleiro, fazendo o décimo e dando números finais ao confronto.