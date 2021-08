Copa Paulista: Goleiro avalia momento atual do São Caetano e desempenho em jogos treino

São Caetano do Sul, SP, 25 (AFI) – O São Caetano segue se preparando para a Copa Paulista e entre os nomes confirmados para a competição, está o do goleiro Luiz. Ídolo da torcida do Azulão, ele tem 331 jogos com a camisa do clube – o atleta foi confirmado pela diretoria no começo do mês de agosto.

Faltando menos de um mês para a estreia, o goleiro treina sob o comando do técnico Max Sandro e destaque a evolução do time.

“Nossa pré-temporada está sendo muito produtiva. A metodologia de trabalho do professor Max exige muita intensidade dos atletas e esse tempo para trabalhar e ajustar a equipe é fundamental”, disse Luiz.

JOGOS TREINOS

Durante esse período de preparação o São Caetano tem feito alguns amistosos. Já enfrentou o Grêmio Mauaense, vencendo por 2 a 0, e no último sábado (21 de agosto), no estádio Anacleto Campanella, fez um jogo treino contra o Sub-20, que disputa o Campeonato Paulista.

“Tivemos jogos treinos onde colocamos em prática tudo que foi treinado e sabemos que podemos melhorar ainda mais para chegar na competição preparados para fazer bons jogos e consequentemente conseguir as vitórias”, falou.

VÍNCULO COM O CLUBE

O atleta tem contrato com o São Caetano até maio de 2022.

“O São Caetano hoje vive um novo momento com essa gestão e vem fazendo um ótimo trabalho visando recuperar o clube, que sofre com problemas financeiros. Acompanhando de perto vejo a alegria e a confiança de todos os funcionários no dia a dia. Acredito muito que em pouco tempo o São Caetano vai ser uma potência dentro do futebol nacional”, finalizou.