Copa Paulista: São Caetano anuncia a contratação de zagueiro ex-Penapolense

São Caetano do Sul, SP, 25 (AFI) – O Zagueiro Marcão, de 21 anos, assinou contrato e já treina com o grupo do São Caetano. O time irá disputar a Copa Paulista. Iniciou sua carreira no Grêmio Prudente, passou pelo Penapolense e Independente de Limeira e agora espera desempenhar bom rendimento com o treinador Max Sandro no Azulão.

PROTOCOLOS DO COVID

Os atletas do São Caetano nas categorias sub 15 e sub 17 que irão estrear no próximo sábado no Campeonato Paulista estão realizando hoje os testes de PCR da Covid-19 que faz parte do protocolo sanitário da Federação Paulista de Futebol.

A equipe, em parceria com a empresa Medical Corp tem realizado os procedimentos para todas as categorias do time, sempre antes das partidas oficiais.