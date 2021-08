Cora salva José Alfredo e morre virgem em ‘Império’; veja o final da vilã

Cora (Marjorie Estiano) morrerá virgem em ‘Império’. Na última semana da trama, a falsa beata vai descobrir que Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) armou um plano para matar José Alfredo (Alexandre Nero) durante o desfile da escola de samba. A falsa beata vai tentar falar com o comendador, mas ele ignora a informação. Desnorteada e preocupada em perder o grande amor, a megera invade um carro alegórico e se jogará na frente do ‘Homem de Preto’ bem na hora em que um homem fantasiado de morte disparar um tiro.

A bala atinge o pulmão de Cora. Ela é levada ao hospital em estado grave e no leito, chega a alucinar que está tendo uma noite de amor com José Alfredo.

“Foi pra isso que vivi! Pra me entregar a você, pra ser sua… Sonhei todas as noites da minha vida que você chegava, assim mesmo, no escuro e aí deitava do meu lado, me tomava nos seus braços”, dirá a falsa beata.

O comendador responderá no sonho: “Deitar do seu lado, lhe tomar nos meus braços, tirar sua virgindade que você guardou pra mim com tanto zelo… Pois chegou a hora, Cora dos Anjos, a mulher que sonhou com este momento a vida inteira! Seu sonho vai se realizar agora”, confirmará.

Ao acordar, a vilã tem seu sonho destruído pela enfermeira. A profissional de saúde dirá que ninguém esteve no quarto durante a noite, como esperava Cora. “Mas eu estava no meu posto, no fim do corredor, e sei que aqui não entrou ninguém”, explicará.