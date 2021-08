Coritiba 1 x 1 Goiás – Coxa tropeça (de novo) e perde a chance de ser líder da Série B

Curitiba, PR, 06 (AFI) – Pela segunda rodada consecutiva, o Coritiba falhou ao tentar assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, o time paranaense ficou no empate com o Goiás, por 1 a 1, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 16.ª rodada.

Se vencesse, o Coritiba chegaria aos 32 pontos e deixaria o Náutico, com um jogo a menos, na segunda posição com 30. Porém, o empate deixou Coritiba e Náutico com os mesmos 30 pontos, só que com o time pernambucano levando vantagem por ter melhor saldo de gols: 13 a 8.

Já o Goiás, terceiro colocado com 27 pontos, perdeu a chance de consolidar sua vaga dentro do G4. Para piorar, o time terá que torcer por tropeço do Avaí (4.º) ou CRB (6.º) para não deixar a zona de acesso à Série A.

GOIÁS COMEÇA MELHOR

Fora de casa, o Goiás teve a primeira ótima chance de abrir o placar na capital paranaense. Logo aos dez minutos, Miguel Figueira recebeu cruzamento da direita e cabeceou na trave de Wilson. Depois disso, os goianos ainda voltaram a criar com Bruno Mezenga e Breno, mas novamente sem sucesso.

Depois de ver o Goiás a vontade em campo, o Coritiba apertou a marcação e equilibrou as ações. Aos 32 minutos, Natanael arriscou chute da entrada da área e obrigou Tadeu se esticar e mandar pela linha de fundo.

Em seguida, dois lances geraram reclamações do Coritiba. O primeiro aos 36, quando Igor Paixão recebeu cruzamento e acabou sendo travado com falta dentro da área, num lance em que o árbitro não marcou pênalti. Depois, aos 39, o mesmo Igor Paixão recebeu ótimo passe e foi para as redes, mas a auxiliar assinalou de forma equivocada o impedimento.

Henrique comemora seu primeiro gol no retorno ao Coritiba

GOLS E EMPATE

No segundo tempo o Coritiba voltou mais ofensivo e, melhor em campo, abriu o placar. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, a zaga do Goiás afastou mal e Henrique, com a perna esquerda, finalizou sem jeito, mas o suficiente para acertar o ângulo do goleiro Tadeu. Um golaço.

Atrás no placar, o Goiás não se abateu e foi em busca do empate. E ele veio aos 33 minutos num contra-ataque. Após cruzamento da esquerda, Nicolas, apelidado carinhosamente de Cavani do Serrado, acertou lindo chute de primeira, forte, sem chances de defesa para Wilson.

O detalhe é que um minuto antes, o atacante Nicolas acabou sendo pivô de grande reclamação do Coritiba após lance em que a bola bateu em seu braço, num possível lance de pênalti. Só que novamente a arbitragem nada marcou, aumentando ainda mais a insatisfação dos paranaenses.

A partida seguiu com o Coritiba pressionando o Goiás pela vitória, mas sem sucesso, com o duelo ficando no empate por 1 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

O Coritiba volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Brasil-RS, às 16 horas, no Bento Freitas, em Pelotas (RS). Já o Goiás receberá o Remo na terça-feira, às 21h30, no Serrinha, em Goiânia (GO).