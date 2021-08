Coritiba 2 x 0 Ponte Preta – Coxa vence e garante título simbólico do 1º turno da Série B

Curitiba, PR, 17 (AFI) – O Coritiba não fez a melhor das apresentações, mas contou com falhas do goleiro Ivan para vencer a Ponte Preta, na noite desta terça-feira, por 2 a 0, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 19ª rodada, a última do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o time paranaense se reabilitou no campeonato e de quebra se mantém na liderança isolada, agora com 36 pontos ganhos. O Coritiba não pode ser ultrapassado por ninguém nesta rodada, conquistando, assim, o título simbólico do primeiro turno.

Já a Ponte Preta, após duas vitórias consecutivas, voltou a perder, ficou com 19 pontos e caiu para o 15º lugar – perdeu uma posição na tabela com a vitória do Cruzeiro sobre o Náutico, por 1 a 0, em Recife.

COXA SAI NA FRENTE APÓS FALHA DE IVAN

Num primeiro tempo equilibrado, o Coritiba contou com uma infelicidade do goleiro Ivan para ficar em vantagem no placar. Logo aos oito minutos, o volante Val arriscou de fora da área, a bola foi no meio do gol, mas o goleiro aceitou e teve que buscar ela no fundo das redes.

A Ponte Preta bem que tentou, mas exibiu pouco repertório pelo empate. Aos 19, Moisés tabelou com Rodrigão, ganhou de Henrique na corrida e finalizou em cima do goleiro Wilson. Na sequência, sem ângulo, ele tentou acertar o gol, mas sem sucesso.

Daí em diante os dois times abusaram dos erros de passe e tornaram o confronto bem fraco tecnicamente. Melhor para o Coritiba, que conseguiu seu gol num lance infeliz do goleiro pontepretano.

Jogadores do Coritiba comemoram gol de Val ainda no primeiro tempo

COXA FAZ MAIS UM E CONFIRMA VITÓRIA

No segundo tempo, os dois times seguiram apresentando um futebol bastante pobre. Só que novamente prevaleceu quem foi mais efetivo com a bola nos pés. Aos 24, após contra-ataque, Waguininho recebeu na entrada da área e finalizou colocado, ampliando a vantagem do Coritiba no placar. O detalhe foi para nova falha de Ivan, que caiu antes mesmo de o atacante finalizar. Uma noite trágica do goleiro pontepretano.

Com 2 a 0 no placar, o Coritiba apenas administrou a vantagem e viu a Ponte Preta se lançar ao ataque de forma desorganizada, não tendo forças para sequer descontar, mantendo o placar até o apito final da partida.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela primeira rodada do returno, o Coritiba volta a campo já na sexta-feira, quando visitará o Avaí, às 19 horas, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Já a Ponte Preta jogará no domingo, quando receberá o Brusque, às 20h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).