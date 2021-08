Coritiba x Goiás – Briga de G-4 e pelo acesso na Série B

Curitiba, PR, 05 (AFI) – Coritiba e Goiás farão um duelo direto na briga pela vice-liderança e pelo acesso nesta sexta-feira, às 19h30, no estádio Couto Pereira, pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida é vista como uma decisão.

O Coritiba vem de um 0 a 0 horroroso diante do Brusque, que fez com que não conseguisse assumir a liderança da competição. O time paranaense tem 29 pontos, contra 30 do Náutico.

O Goiás, por outro lado, tem 26, na terceira posição, contra 26 do Avaí e 25 do CRB, quinto colocado. Na última rodada, bateu o Operário, por 1 a 0, no Serrinha.

FORÇA MÁXIMA NO COXA!

O Coritiba terá força máxima para enfrentar o Goiás nesta sexta-feira. O técnico Gustavo Morinigo poderá contar com o volante Val e com o lateral Natanael, ambos estavam suspensos na última rodada e retomam suas respectivas posições entre os titulares.

O único problema, que já vinha sendo nas últimas rodadas, é em cima de Gustavo Bochecha, se recuperando de dores na coxa. Ele não entra em campo desde o dia 13 de julho. De resto, o time será o mesmo que ficou no 0 a 0 com o Brusque.

Coritiba e Goiás se enfrentam nesta sexta-feira

“Sexta temos um jogo importante. Trabalhamos forte durante a semana para que possamos fazer um bom jogo contra o Goiás, e buscar os pontos dentro de nossa casa”, disse o técnico Gustavo Morínigo.

E O ESMERALDINO?

O técnico Marcelo Cabo também terá novidades para o duelo. O volante Breno cumpriu suspensão automática e está à disposição, assim como Fellipe Bastos, este, porém, está fazendo um trabalho especial com o pessoal da fisioterapia e deverá ter a estreia adiada, uma vez que não atua profissionalmente desde 2020.

Quem também empolgou nos últimos dias, foi o lateral Apodi. O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão e em breve estará à disposição. Ele treinou no campo na última quarta-feira.

“É um confronto muito importante, grande, mas é importante como todos os outros, independente se é contra um time que está na vice-liderança ou se está no Z-4. Sei que é briga contra o vice-líder, se a gente vencer vamos aproximar da liderança. Um revés também pode tirar nosso time do G-4. Então, vamos encarar como encaramos todos os jogos, com muita garra e disposição”, falou Diego.