Coritiba x Ponte Preta – O torcedor pontepretano já pode se iludir?

Curitiba, PR, 16 (AFI) – Empolgada com duas vitórias consecutivas, a Ponte Preta tentará a ‘trinca’ nesta terça-feira, quando a Macaca visitará o Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

A Ponte Preta fez bem o dever de casa nas últimas duas rodadas e venceu Londrina (2 a 1) e Confiança (4 a 2), ambos concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. A sequência positiva tirou o time do Z4 e o colocou em 14º lugar com 19 pontos conquistados – três pontos de distância para o Londrina (17º).

Já o Coritiba tentará apagar a imagem deixada no último final de semana, quando visitou o CSA e perdeu por 3 a 0, em Maceió. Ainda assim, o time paranaense permaneceu na liderança da Série B com 33 pontos – um a mais que o CRB, vice-líder com 32.

A RÁDIO FI transmitirá o confronto nesta terça-feira, com narração de Carlos Corsato, reportagens Wendell Coral, apresentação Marcelo Corsato e áudio e vídeo de Felipe Marques.

CORITIBA COM MUDANÇAS

O Coritiba terá retornos importantes para o duelo desta terça-feira. Isso porque o zagueiro Henrique, o lateral-esquerdo Guilherme Biro e o atacante Igor Peixão cumpriram suspensão automática na derrota para o CSA e naturalmente retomam as posições entre os titulares.

Henrique entrará no lugar de Nathan Ribeiro, Guilherme Biro na vaga de Romário e Igor Paixão no posto que foi ocupado por Guilherme Azevedo.

No meio-campo, Val foi poupado na última rodada e entrou em campo no segundo tempo. Contudo, ele pode voltar a ser titular contra a Ponte e neste caso pegaria a vaga de Gustavo Bochecha.

Por fim, não menos importante, o Coritiba teve 16 pessoas com intoxicação alimentar no final de semana e todos estão sendo avaliados pelo departamento médico. Ainda assim, o clube anunciou a lista de relacionados para a partia sem nenhum veto.

Gilson Kleina terá que mexer no time titular da Ponte Preta para enfrentar o Coxa (Crédito: Alvaro Jr./Pontepress)

PONTE TAMBÉM MUDA

Aliviado e respirando no comando da Ponte Preta, o técnico Gilson Kleina será obrigado a promover pelo menos uma mudança no time titular. Isso porque o volante André Luiz recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Léo Naldi e Marcos Júnior são as opções para iniciar a partida.

Ainda no meio-campo, Camilo foi poupado na vitória sobre o Confiança e deu lugar a Fessin, autor de dois gols e quem sofreu o pênalti convertido por Moisés. Por isso, Kleina terá que decidir se mantém Fessin, em boa fase, ou se Camilo retomará o posto na criação das jogadas da Macaca.