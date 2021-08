Corpo de conselheiro tutelar desaparecido é encontrado em cova rasa

O corpo do conselheiro tutelar, Francisco Costa, de 40 anos, que estava desaparecido desde o último domingo, 15, foi localizado, na tarde desta terça-feira, 17, enterrado em uma cova rasa, em um local de difícil acesso, na cidade de Coqueiro Seco, na região metropolitana de Maceió. O delegado Gustavo Xavier, coordenador da Divisão Especial de…

O corpo do conselheiro tutelar, Francisco Costa, de 40 anos, que estava desaparecido desde o último domingo, 15, foi localizado, na tarde desta terça-feira, 17, enterrado em uma cova rasa, em um local de difícil acesso, na cidade de Coqueiro Seco, na região metropolitana de Maceió.

O delegado Gustavo Xavier, coordenador da Divisão Especial de Investigações e Capturas (Deic) informou que o assassino confesso indicou o local onde enterrou o cadáver e também os detalhes do crime, que teve a participação do seu irmão. A motivação, segundo o assassino – que trabalha como caseiro de uma fazenda – foi o roubo de uma vaca, há cerca de quatro anos.

O caseiro e o irmão, de 20 anos, atraíram a vítima até a fazenda onde estavam, com a desculpa de vender uma arma. Quando Francisco chegou foi morto com dois tiros de espingarda 12. Os irmãos arrastaram o corpo da vítima até uma grota, na propriedade e enterraram. Em seguida eles esconderam a arma usada no crime e tentaram se livrar da motocicleta da vítima, levando o veículo para o município de Quipapá (PE).

Francisco Costa foi visto pela última vez no domingo, 15, após sair de casa ao receber uma ligação telefônica. Ele teria informado aos familiares que iria até a antiga Fazenda dos Eucaliptos, em Coqueiro Seco, mas nao informou o motivo.

A cova rasa onde estava o corpo fica a aproximadamente 60 metros da Lagoa Manguaba. Foi necessário acionar a equipe de resgates do Corpo de Bombeiros para fazer a remoção do corpo. Em seguida, passou pela perícia do IC e foi recolhido ao IML.