Corpo de mulher decapitada é encontrado em ribanceira próximo à estação de esgoto

Uma mulher foi decapitada, nessa segunda-feira (2), no município de Rio Largo, na região metropolitana de Maceió. A vítima não teve seu nome divulgado. De acordo com informações contidas no relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 12h30, no povoado Mata do Rolo. A PM…

De acordo com informações contidas no relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 12h30, no povoado Mata do Rolo.

A PM informou que foi acionada para atendimento de um achado de cadáver, nas imediações da Estação de Tratamento de Esgoto da região. No local, os policiais encontraram o corpo da vítima e sua cabeça metros depois, em uma ribanceira de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar no resgate.

Não há informações sobre a autoria do crime ou a identidade da jovem. A Polícia Militar acionou os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML), que foram acionados para a realização dos devidos procedimentos.