Covid-19: média de mortes fica abaixo de mil pelo décimo dia, mostra consórcio de imprensa

O Brasil registrou 237 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de vidas perdidas pela Covid-19 para 563.707 desde o início da pandemia, de acordo com o boletim do consórcio dos veículos de imprensa.. A média móvel de mortes ficou abaixo de mil pelo décimo dia seguido. O índice foi de 907, uma diminuição de 17% em relação ao registrado 14 dias atrás.

Os dados são do boletim do consórcio de imprensa, uma iniciativa formada por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo. Os veículos reúnem informações das secretarias estaduais de Saúde divulgadas diariamente até as 20h.