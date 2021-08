CRB 1 x 1 Ponte Preta – Na raça, Macaca deixa degola após 11 rodadas

Campinas, SP, 01 (AFI) – A Ponte Preta voltou respirar depois de 11 rodadas seguidas na zona de rebaixamento. Na noite deste domingo, a Macaca jogou com um a menos durante todo o segundo tempo e arrancou um empate com o CRB, por 1 a 1, no Estádio Rei Pelé, no fechamento da 15ª rodada da Série B do Brasileiro.

A partida foi transmitida pela Rádio Futebol Interior, com narração de Carlos Corsato, reportagem de Wendel Coral e apresentação de Marcelo Corsato. Thiago Barbosa foi o responsável pelo aúdio e pelo vídeo.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS !

O resultado foi bastante comemorado pelo time pontepretano, que subiu para o 16º lugar, com 13 pontos. Na parte de cima da tabela, o CRB perdeu a chance de entrar no G4 e aparece em quinto lugar, com 25 pontos, um a menos que Avaí e Goiás.

LÁ E CÁ

A partida começou com a Ponte Preta tomando mais a iniciativa, mas errando muitos passes. No contra-ataque, o CRB quase abriu o placar aos 20 minutos. Jajá deu passe preciso para Diego Torres desviar de cabeça nas mãos de Ivan.

Em uma saída errada do CRB, Camilo foi “fominha” e arriscou de fora da área. Diogo Silva defendeu com segurança. Aos 32 minutos, Jajá recebeu cruzamento, dominou e bateu em cima do goleiro pontepretano.

O gol do time alagoano era questão de tempo e veio aos 41 minutos. Diego Torres cobrou falta para dentro da área, a zaga não marcou e Marthã cabeceou livre no canto de Ivan. A Ponte conseguiu buscar o empate no último lance. Moisés cruzou e Rodrigão desviou de cabeça no ângulo.

PRESSÃO MALUCA

Logo aos sete minutos do segundo tempo, Cleylton fez falta em Diego Torres e, como era o último homem, foi expulso direto pelo árbitro. Em vantagem númerica, o CRB partiu com tudo para cima da Ponte Preta, que se defendia com todos os jogadores.

O CRB ficou rondando a área adversária e apostando nos cruzamentos, mas a Ponte Preta conseguiu segurar a pressão. Já nos acréscimos, Ewandro e Wesley tentaram de fora da área, mas pararam em Ivan.

PRÓXIMOS JOGOS

A Ponte Preta volta a campo no próximo domingo (8) contra o Botafogo, às 20h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 16ª rodada da Série B. Na quarta-feira (4), o CRB recebe o Fortaleza, no Rei Pelé, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.