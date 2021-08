CRB 3 x 0 Brusque – Maestro dá show, marca gol olímpico e coloca Galo na vice-liderança

Maceió, AL, 12 (AFI) – Com direito a um golaço olímpico de Diego Torres, o CRB vai dormir na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B com a goleada sobre o Brusque, por 3 a 0, na noite desta quinta-feira, no Estádio Rei Pelé, pela 17ª rodada.

Invicto como mandante e sem perder há cinco jogos no campeonato, o CRB chegou aos 31 pontos e ganhou quatro posições. Já o Brusque perdeu a chance de encostar no G4 com a segunda derrota seguida e está no meio da tabela, com 24 pontos.

JOGO LIQUIDADO?

A partida começou equilibrada, mas a bola parada fez a diferença. Depois de Zé Carlos espalmar chute de Guilherme Romão para escanteio, Diego Torres fez um golaço olímpico aos sete minutos.

Na sequência, aos 15, o camisa 10 do CRB cobrou falta e Marthã, de cabeça, mandou no canto de Zé Carlos. A bola ainda desviou em um adversário antes de entrar. Depois do duro golpe, o Brusque acordou.

O time catarinense esteve perto de diminuir com Garcez, mas Diogo Silva fez grande defesa. Ainda antes do intervalo, Edu reclamou de um pênalti não marcado e Thiago Alagoano não conseguiu aproveitar cruzamento rasteiro.

Mas, aos 39 minutos, o CRB praticamente liquidou a partida. Júnior Brandão, Zé Carlos espalmou para dentro da área e a bola sobrou nos pés de Pablo Dyego, que dominou e soltou a bomba.

SÓ ADMINISTROU

No segundo tempo, o Brusque tentou imprimir uma pressão para diminuir, mas quem esteve mais perto de marcar foi o CRB. Aos 18 minutos, Guilherme Romão cruzou rasteiro e Erik, meio sem ângulo, finalizou na trave.

Com a vitória encaminhaa, o técnico Allan Aal decidiu descansar alguns jogadores, como o meia Diego Torres. Aos 32 minutos, o CRB acertou mais uma vez a trave de Zé Carlos, dessa vez em chute colocado de Marthã.

Na sequência, Júnior Brandão recebeu de Erik e chutou para boa defesa do goleiro.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no domingo, pela 18ª rodada. O CRB enfrenta o Vitória, às 16 horas, no Barradão, em Salvador, e o Brusque joga contra o Operário, às 20h30, no Germano Krüger, em Ponta Grossa.