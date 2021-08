CRB cede empate para o Vitória/BA e perde chance de assumir liderança da Série B

O CRB perdeu a chance de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 15, após ceder o empate de 1 a 1 para o Vitória/BA, no Barradão, em confronto válido pela 19ª rodada da competição. A partida começou com as equipes cautelosas, com apenas algumas finalizações para os dois lados. Com…

Pietro Carpi/ECV

O CRB perdeu a chance de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 15, após ceder o empate de 1 a 1 para o Vitória/BA, no Barradão, em confronto válido pela 19ª rodada da competição.

A partida começou com as equipes cautelosas, com apenas algumas finalizações para os dois lados. Com o passar do tempo as equipes foram ganhando confiança e fazendo novas tentativas, até que, aos 19 minutos, Jajá fez grande jogada pela esquerda, driblando dois marcadores, Mateus Moraes se enrolou no lance e o atacante regatiano só empurrou para a rede. 1 x 0 CRB.

O vitória tentou reagir e deixou as coisas mais difíceis para o Galo da Praia, que não conseguiu encaixar mais nenhuma jogada até o final da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Vitória teve boas chances e já aos 8 minutos Marcinho arriscou de fora da área, a bola desviou e foi para no fundo do gol. 1 a 1.

Depois disso, Allan Aal fez mudanças no Galo para tentar ser mais agressivo no segundo tempo, mas as alterações não surtiram efeito. Pelo contrário, aos 15 minutos, Marcinho quase virou o placar: cobrou a falta, porém a bola explodiu na barreira do time alagoano.

Com o resultado, o Galo chegou aos 32 pontos e permaneceu na vice-liderança. Por sua vez, o Leão da Barra ainda se encontra na zona de rebaixamento com 15 pontos.

O CRB volta a campo nesta quarta-feira (18), pela 19ª rodada, às 21h30, contra o Operário, no Rei Pelé, em Maceió.