CRB x Brusque – Embalado, Galo recebe Quadricolor de olho no G4 da Série B

Maceió, AL, 11 (AFI) – Em uma das duas partidas que irá fechar as disputas da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta quinta-feira (12), CRB e Brusque se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 19h. Embalado por cinco jogos sem derrota, os donos da casa tentam manter a boa fase para seguirem na briga pelo G4, enquanto o rival busca a reabilitação para subir na tabela.

Com um retrospecto de oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas, o CRB aparece na quinta colocação com 28 pontos, mesma pontuação do Vasco, primeiro time dentro do G4, mas fica atrás por conta dos critérios de desempate. Já o Brusque aparece na décima colocação com 24 pontos e busca voltar a vencer para continuar na parte de cima da tabela, retornando a briga pela zona de acesso.

CRB

Com um treino na manhã desta quarta-feira (11), o CRB encerrou a sua preparação para encarar o Brusque. No duelo, o técnico Allan Aal não poderá contar com o atacante Nicolas Careca. O atleta sofreu um entorse no tornozelo depois de uma pancada, ainda no primeiro tempo do duelo contra o Londrina, na última rodada e está em recuperação.

Por enquanto, o Departamento Médico do clube não tem data prevista pra o retorno de Nicolas aos jogos. Titular nos últimos jogos, o atacante marcou dois gols recentemente e mostou bom futebol. Sem ele, o comandante deve colocar Júnior Brandão no time titular. Já no meio-campo, o volante Marthã cumpriu suspensão e deve voltar a equipe.

BRUSQUE

O Brusque embarcou rumo a Maceió na terça-feira com três desfalques certos, que se quer viajaram com o restante do elenco. Isso porque, o técnico Jerson Testoni não poderá contar com o lateral-esquerdo Airton e o volante Zé Matheus, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Já na lateral-direita o problema é por lesão. Titular da posição, Vivico sofreu uma fratura no pé esquerdo na última rodada e deve ser desfalque por pelo menos 30 dias. Ele se junta a mais sete jogadores que estão entregues ao Departamento Médico e já estavam de fora: Toty, Edilson, Juliano, Marco Antônio, Gabriel Taliari, João Carlos, John Cley e Bruno Lopes.