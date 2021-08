CRB x Cruzeiro – Raposa seguirá na ‘lua de mel’ com Luxa?

Maceió, AL, 27 (AFI) – Em ‘lua de mel’ com Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro tem um adversário direto, se realmente quiser brigar pelo G-4, pela frente neste domingo, às 16h, no estádio Rei Pelé. O time celeste enfrenta o CRB, um dos postulantes ao acesso e que entrou na 21ª rodada dentro do G-4.

O Cruzeiro deixou a zona de rebaixamento e está subindo na tabela de classificação. O time celeste já não perde há sete rodadas e tem 24 pontos. Na última partida, derrotou o Confiança pelo placar de 1 a 0.

A invencibilidade do CRB é um pouco maior. O time alagoano vem de nove jogos sem derrotas e, por isso, alcançou o G-4, com 36 pontos. No último sábado, bateu o Remo, por 2 a 1, em Belém.

COMO VEM A RAPOSA?

O técnico Vanderlei Luxemburgo tem um sério problema na lateral-direita, já que não tem à disposição nenhum jogador de ofício, com Norberto e Cáceres lesionados. Flávio poderá ocupar a função, assim como Claudinho, como foi diante do Confiança. Adriano e Giovanni são outras opções.

O treinador ainda tem um problema no setor ofensivo, com a convocação de Marcelo Moreno pela seleção da Bolívia. A equipe ainda tenta a liberação do jogador para atuar no duelo, mas a tendência é que Rafael Sóbis volte a ganhar uma chance entre os titulares.

“As coisas começaram a se encaixar. Demoraram um pouco, mas estão se encaixando. A gente sabe das dificuldades do clube, do momento que o clube está passando, e nós temos que nos superar a cada dia, tirar as forças que temos e que não temos, para que a gente possa tornar as coisas mais fáceis. A chegada do professor Luxemburgo eu não preciso nem comentar, é só olhar os números e ver a grande melhora que tivemos em todos os sentidos”, disse Rômulo

E O GALO?

Do outro lado, o CRB enfrentará o Cruzeiro com novidades. Pablo Dyego cumpriu suspensão automática e se colocou à disposição do técnico Allan Aal. O jogador formará o ataque com Jajá e Júnior Brandão.

Outra novidade será Diego Torres. O meia está resolvendo problemas particulares, já resolvidos, e deverá assumir o seu posto entre os titulares. Renan Bressan é outra opção caso o argentino se torne uma ausência de última hora.

“Com a campanha que o CRB está fazendo na Série B, tendo um bom ano, com boa classificação na Copa do Brasil, acontece que outras equipes, tanto do Brasil como de fora, se interessem por jogadores do CRB. Nós não estamos sofrendo e nem estamos ansiosos, lógico que isso pode acontecer, porque isso pode nos atrapalhar”, alertou Gum.