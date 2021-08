CRB x Fortaleza – Leão do Pici tem a vantagem, mas acompanhada de pressão

Maceió, AL, 03 (AFI) – Nesta quarta-feira, CRB e Fortaleza decidem uma vaga para às quartas de final na Copa do Brasil, no estádio Rei Pelé, às 16h30. O Leão do Pici, em casa, venceu por 2 a 1, na última semana e tem a vantagem do empate. Qualquer vitória do Galo da Campina por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis.

No domingo, o CRB recebeu, pelo Campeonato Brasileiro Série B, a Ponte Preta e empatou em 1 a 1 e está na quinta colocação com 25 pontos a um do quarto Avaí e terceiro Goiás.

O Fortaleza, em terceiro no Brasileirão, desperdiçou a chance de encostar no líder Palmeiras. No clássico contra o Ceará, o time perdeu por 3 a 1 e estacionou nos 27 pontos, a quinto do Alviverde, que só empatou na rodada.

EMOCIONAL ESTÁ COMO?

Desde o sorteio, a dificuldade era conhecida. O Fortaleza, apesar de favorito, não teria duelos fáceis com o CRB. O primeiro jogo, na Arena Fonte Nova, não desmentiu. Os alagoanos abriram o placar com Nicolas Careca na primeira etapa.

Na volta dos vestiários, porém, brilhou a eestrela de Juan Pablo Vojvoda e Wellington Paulista. O centroavante entrou em campo aos 20 do segundo tempo na vaga de Éderson. 13 minutos depois, virada do Leão do Pici com dois gols de pênalti de Wellington Paulista.

Para a volta, o Fortaleza tem a vantagem, porém, a pressão também. Acaba de perder o clássico contra o Ceará e viu que, na ida, o CRB não é bobo. Sem contar o palco. O jogo será na casa do Galo da Campina, Rei Pelé.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Allan Aal não deve ter mudanças entre os titulares do primeiro encontro. A novidade, provavelmente, ficará no banco de reservas. O atacante Júnior Brandão, contratado em junho, mas que só foi regularizado nos últimos dias, está à disposição.

As ausências também não são de última hora. o goleiro Arthur, o lateral Celsinho e os atacantes Emerson, Vitão, Alisson Farias e Pablo Dyego entraram em campo por outros clubes na competição e não podem jogar.

O comandante argentino do Fortaleza também deve manter os 11 iniciais e só tem reforços no banco de reservas. Os atacantes Edinho e Ángelo Henríquez foram liberados pelo BID e podem ser relacionados.

A única dúvida é no meio-campo. Romarinho e Matheus Vargas brigam por uma posição atrás dos atacantes. Na ida, Romarinho foi o titular, no clássico, Matheus Vargas. Importante lembrar que Marcelo Benevenuto jogou a Copa do Brasil e está fora. Jackson é o mais cotado para fechar a defesa.