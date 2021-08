Crefono 3º região abre novo Concurso público para nível médio e superior

O Conselho Regional de Fonoaudiologia – 3ª Região faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concursos públicos que tem por objetivo preencher vagas para profissionais de nível médio e superior, para atuação nos estados do Paraná e Santa Catarina.

As oportunidades são para os cargos de Fiscal Júnior (2 vagas) e Assistente Administrativo Júnior (3 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.486,92 e R$ 3.377,00, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 16 de agosto a 16 de setembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Quadrix. O valor da inscrição oscila entre R$ 48,00 a R$ 55,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 10h do dia 16 de agosto até às 18h do dia 20 de agosto de 2021, conforme edital.

PROVAS

O concurso público contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos; mais prova de títulos.

Você Pode Gostar Também:

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 07 de setembro de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Conselho Regional de Fonoaudiologia.

Atribuições

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JÚNIOR: Executar atividades administrativas (secretaria, recepção, registros, financeiro e recursos humanos), realizando serviços gerais administrativos a fim de atender o expediente do Conselho, incluindo serviços externos, auxílio a Diretoria/Conselheiros, participação em Comissões e atendimento ao público em geral de forma presencial ou remota.

FISCAL JÚNIOR: Fiscalizar, inspecionar e orientar as atividades de exercício profissional da área de Fonoaudiologia em toda a região de abrangência e jurisdição do Conselho Regional de Fonoaudiologia 3ª Região, participação em Comissões e atendimento ao público em geral de forma presencial ou remota. Fazer cumprir as determinações do Conselho Federal e fiscalizar orientando os profissionais para o exercício da profissão. Fazer cronograma anual e mensal de visitas e cumpri-lo reportando-se ao Presidente da COF (Comissão de Orientação e Fiscalização).

EDITAL 01/2021