Criciúma-SC 2 x 1 São José-RS – Tigre vence com dois gols de Silvinho e retorna ao G4 da Série C

Criciúma, SC, 09 (AFI) – Apenas uma partida fechou as disputas da 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta segunda-feira (09). Em um duelo movimentado, o Criciúma não teve vida fácil, mas conseguiu vencer o São José-RS, pelo placar de 2 a 1, no Estádio Heriberto Hulse. O experiente atacante Silvinho foi o grande destaque do jogo com dois gols.

Com o resultado, o Criciúma voltou a vencer após a derrota por 3 a 0 diante do Ituano na rodada passada e retornou ao G4 do Grupo B, na quarta posição com 20 pontos. A equipe catarinense tem a mesma pontuação de Novorizontino e Ituano, segundo e terceiro colocados respectivamente, mas que ficam na frente nos critérios de desempate.

Já o São José-RS vive um momento totalmente diferente na tabela. Em altos e baixos dentro da competição, a equipe gaúcha segue estacionada com onze pontos, na oitava posição, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Paraná, nono colocado, tem nove.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

PRIMEIRO TEMPO

A partida começou bastante movimentada com as duas equipes trocando passes no meio-campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Apesar de algumas boas tentativas, o placar só foi sair do zero aos 30 minutos. Silvinho foi lançado na área, se antecipou aos zagueiros e bateu na saída do goleiro Fábio Rampi que nada pode fazer para evitar o primeiro gol do Criciúma.

Em desvantagem, o São José-RS foi para cima e conseguiu empatar dez minutos depois. Aos 40, Gabriel Lima soltou o pé em uma cobrança de falta e no primeiro momento, Roberto fez a defesa. Mas, no rebote, Jadson apareceu para mandar a bola para o fundo das redes. Por isso, o primeiro tempo terminou em 1 a 1.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, a partida seguiu movimentada e com mais posse de bola, o São José-RS passou a criar as melhores chances do segundo tempo. A primeira veio aos seis, quando Everton Bala finalizou com perigo, mas Roberto fez uma defesa à queima roupa. Já aos 34, foi a vez de Crystopher que também parou em uma boa defesa do goleiro do Criciúma.

Do outro lado, o Criciúma passou a se arriscar em contra-ataques rápidos e depois de tenta insistência, foi presenteado com o gol da vitória aos 39 minutos. Depois de um chute cruzado, Silvinho aproveitou para pegar a sobra e só escorar para o gol. Nos minutos finais, o time visitante até fez pressão, mas os donos da casa venceram mesmo por 2 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Logo na sexta-feira (13), o Criciúma-SC visita o Ypiranga-RS, no Estádio Colosso da Lagoa, às 20h. Já no sábado (14), o São José-RS também joga fora de casa e encara o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, às 17h.