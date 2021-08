Crise do Subprime: um resumo sobre o evento

Crise do Subprime: compreenda tudo sobre a crise

A denominada “crise do subprime” pode-se ser sentida no ano de 2007 e se consolidou no ano de 2008, afetando todo o mundo.

O tema é cobrado com grande frequência pelas principais questões de geografia, história e atualidades, principalmente dentro dos vestibulares.

Assim, é fundamental que você domine os principais conceitos que envolvem a Crise do Subprime.

Crise do Subprime: introdução

O termo “crise do subprime” se refere à uma enorme crise financeira que aconteceu no ano de 2008. Essa crise econômica também ficou conhecida como “crise da bolha imobiliária americana” e possui como marco inicial a brusca queda registrada pelo índice Dow Jones, importante índice financeiro, em julho do ano de 2007.

A queda aconteceu porque o mercado passou a suspeitar, depois dos milhares de empréstimos concedidos pelos bancos dos Estados Unidos, que ocorreria a falência do sistema hipotecário.

Os primeiros indícios da crise surgiram no ano de 2007. No dia 15 de setembro de 2009, a crise se consolidaria, principalmente por meio da falência de um dos maiores bancos de investimentos de todo o mundo: o banco Lehman Brothers.

Você Pode Gostar Também:

Crise do Subprime: características

A Crise do Subprime aconteceu porque os bancos americanos ofereciam, desde 2006, empréstimos excessivos e a baixa custo, denominados de subprimes, para milhares de pessoas. Porém, os bancos não pediam nenhuma garantia dos indivíduos que recebiam os empréstimos: na prática, isso é igual a dizer que os bancos não sabiam se os clientes iriam conseguir pagar aquilo que deviam.

Ao mesmo tempo, o Banco Central dos Estados Unidos havia reduzido os juros sobre as compras de imóveis, com o objetivo de girar a economia nacional.

No ano de 2007, muitas pessoas que haviam recebido os empréstimos passaram a não conseguir pagar o que deviam. Assim, os bancos passam a hipotecar a casa desses indivíduos. Devemos ressaltar que as hipotecas são muito utilizadas nos Estados Unidos e é um tipo de financiamento de imóvel e funciona como garantia para o banco se não ocorrer o pagamento.

Porém, muitos daqueles que hipotecaram os imóveis não conseguiam realizar os pagamentos do mesmo jeito e isso gerou uma avalanche de imóveis desvalorizados. Como consequência, todo o sistema imobiliário entrou em crise.

Crise do Subprime: consequências

Todo o mundo foi afetado pela Crise do Subprime. Para tentar frear a crise, os governos de vários países injetaram bilhões nos principais bancos do mundo.

Muitos acreditavam que o Brasil não seria afetado pela crise. Porém, em 2008, a bolsa de valores de São Paulo sofreu uma queda de mais de 10% em um único dia. Ao mesmo tempo, a balança comercial e o PIB do país foram fortemente impactados, provocando um alto índice de desemprego e uma grave crise econômica nacional.