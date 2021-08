Cruzeiro 1 x 1 Sampaio Corrêa – Raposa joga bem, mas perde muitas chances e empata de novo em casa

Belo Horizonte, MG, 14 (AFI) – O Cruzeiro tropeçou mais uma vez no Campeonato Brasileiro Série B. Na tarde deste sábado, pela 18ª rodada, recebeu o Sampaio Corrêa no Independência, em Belo Horizonte (MG), e empatou por 1 a 1 depois de sair novamente atrás do placar. Os mineiros jogaram bem, dominaram a partida, mas perdeu inúmeras chances, sendo a principal delas com Rafael Sóbis, ainda no primeiro tempo quando o placar estava zerado. Além disso, não esperava atuação excelente do goleiro Mota.

Este foi o terceiro jogo do técnico Vanderlei Luxemburgo e em todos eles o Cruzeiro saiu atrás do placar. Na vitória por 2 a 1 diante do Brusque e no empate por 2 a 2 com o Vitória, o time mineiro conseguiu a virada, mas não repetiu o feito contra o Sampaio.

O resultado deixa o Cruzeiro com 18 pontos em 16º lugar, apenas uma posição acima da zona do rebaixamento. O Sampaio chegou a 30 pontos e deve perder seu posto no G4 até o fim da rodada.

CRUZEIRO PERDE CAMINHÃO DE GOLS

A partida começou morna, mas a partir dos 15 minutos o Cruzeiro não parou de criar oportunidades. As duas primeiras foram com Giovanni e Wellington Nem, mas a principal delas esteve nos pés de Rafael Sóbis.

Giovanni fez grande drible dentro da área, cortando o adversário, e deixou Sóbis na cara do gol. O atacante bateu colocado, mas perdeu gol incrível. Mesmo assim, os mineiros seguiram no ataque e tiveram mais duas chances com Jean e Felipe Augusto.

SAMPAIO MARCA NA ÚNICA CHEGADA

O Sampaio, que se segurou bem na marcação, muito por conta da excelente atuação do goleiro Mota, teve apenas uma grande chance no primeiro tempo e a converteu em gol. Aos 40 minutos, Watson tocou para Jean Silva na direita e correu para a área, se adiantou ao goleiro e completou para o gol.

A pressão do Cruzeiro continuou muito forte no segundo tempo e só não empatou mais cedo porque Mota fez grandes defesas em chutes de Giovanni, Rafael Sóbis, Norberto e Claudinho. Quando não pôde defender, em outro chute de Norberto, a bola parou na trave.

EMPATE CELESTE NO SEGUNDO TEMPO

Mas o Cruzeiro chegou ao justo empate aos 24 minutos de uma dupla que saiu do banco de reservas. Claudinho cobrou escanteio rapidamente e Marcelo Moreno apareceu livre para mergulhar e cabecear firme para o gol. Mota até desviou, mas não conseguiu fazer a defesa.

O ritmo do Cruzeiro diminuiu, combinado com certo avanço do Sampaio Correâ, que continuava focado na parte defensiva. O time celeste até chegou mais algumas vezes com Marcelo Moreno e Giovanni, duas vezes, mas já sem tanto perigo quanto antes.

Em um dos últimos lances, Giovanni cruzou da direita e Mota defendeu na pequena área. A bola ficou viva, mas ninguém do Cruzeiro apareceu para completar e a zaga afastou, definindo o empate.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira pela 19ª rodada, que encerra o primeiro turno. Às 19h, o Cruzeiro visita o Náutico no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE). Mais tarde, às 21h30, o Sampaio Corrêa volta a jogar em casa, no Castelão, em São Luís (MA), diante do Avaí.