CSA 0 x 0 Avaí – Medo de perder prevalece e gols não saem

Maceió, AL, 07 (AFI) – O medo de perder prevaleceu no jogo sem gols entre CSA e Avaí, neste sábado à noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os dois times não se arriscaram ao ataque e não podem reclamar do resultado.

Para o Avaí o empate acabou sendo benéfico por ter sido conquistado fora de casa. E o deixou na quarta posição, com 27 pontos, portanto, dentro da zona de acesso e invicto há 11 jogos.

O CSA, que vinha de duas derrotas – Botafogo 2 a 0 e Remo 1 a 0 – fica com 19 pontos, em 12.º lugar. Mas pode ser superado pelo Vila Nova-GO, com 18, e que recebe o Sampaio Corrêa no domingo.

MUITA DEFESA, POUCO ATAQUE

O posicionamento defensivo dos dois times transformou o primeiro tempo num jogo amarrado, sem chances de gol. Os lances de perigos foram raros. Como o cruzamento de Bruno Mota que atravessou toda a pequena área e ninguém apareceu para completar a favor do CSA aos 20 minutos.

Aos 31 minutos, o experiente Edilson cobrou falta com força e Thiago Rodrigues sentiu o peso na bola, que saiu de suas mãos. Dez minutos depois Diego Renan também experimentou de longe, mas Thiago Rodrigues pegou firme.

NEM OS TÉCNICOS FIZERAM A DIFERENÇA

No segundo tempo nada mudou e até os dois técnicos demoraram para fazer as suas trocas na tentativa de mudar o panorama. O Avaí, com Rômulo, aos 34 minutos, pegou um sem pulo e exigiu boa defesa de Thiago Rodrigues.

De outro lado, o CSA só teve uma chance real aos 46 minutos, quando Yury recebeu na área de costas e bate de virada. A bola já tinha passado por Glédson, mas o zagueiro Rafael Pereira aliviou. Muito pouco para um time que jogava em casa e precisando pontuar par subir na tabela de classificação.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Pela 17ª rodada, o CSA vai enfrentar o Confiança na terça-feira às 19 horas em Aracaju (SE). No mesmo dia e horário o Avaí vai receber o Guarani.