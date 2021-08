CSA 3 x 0 Coritiba – Azulão surpreende e Coxa pode perder liderança da Série B

Maceió, AL, 14 (AFI) – Depois de ficar três jogos sem derrota e se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, o Coritiba foi surpreendido na tarde deste sábado (14). Em duelo válido pela 18ª rodada, o time paranaense visitou e acabou perdendo para o CSA, pelo placar de 3 a 0, no Estádio Rei Pelé. Renato Cajá, Iury (de pênalti) e Marquinhos marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Coritiba continua na primeira colocação com 33 pontos, mas pode perder a liderança para o CRB, que está em segundo com 31 e entra em campo neste domingo (15) contra o Vitória, fora de casa. Já o CSA conseguiu embalar a sua segunda vitória seguida e agora aparece na 11ª colocação com 25 pontos. O Sampaio Corrêa, primeiro time dentro do G4, tem 30.

VEJA OS GOLS !

DETALHES DO DUELO

A partida começou bastante truncada, com os dois times trocando passes e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Mesmo assim, o CSA conseguiu abrir o placar em um contra-ataque rápido. Aos 23 minutos, Gabriel cruzou na medida para Renato Cajá, que testou firme para o fundo das redes, sem chances para o goleiro Wilson, que só olhou a bola entrar.

Depois disso, o time da casa cresceu na partida e teve duas chances de ampliar com Dellattorre, mas perdeu ambos. Porém, o segundo gol saiu ainda no primeiro tempo. Aos 37, Gabriel foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Iury foi para a cobrança e não desperdiçou. Por isso, o primeiro tempo terminou em 2 a 0 pra o CSA.

Na volta do intervalo, o Coritiba até tentou reagir, mas viu o CSA marcar o terceiro gol aos 14 minutos. Renato Cajá deu um passe açucarado para Marquinhos, que recebeu de costas para a zaga, se livrou da marcação e bateu na saída do goleiro Wilson, que nada pode fazer. À partir daí, o ritmo da partida diminui bastante e os donos da casa só controlaram a partida, por isso saíram vitoriosos por 3 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo já neste meio de semana para a disputa da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na terça-feira (17), o Coritiba recebe a Ponte Preta, no Estádio Couto Pereira, às 21h30. Já na quinta-feira (19), o CSA visita o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento de Freiras, às 21h30.