CSA-AL x Avai-SC – Avaí joga para ficar no G4 e manter invencibilidade

Maceió, AL, 05 (AFI) – Fora de casa neste sábado às 19h, o Avaí tem duas missões diante do CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time catarinense joga para permanecer no G4 – o Avaí é o quarto lugar com 26 pontos e para manter a sua invencibilidade na competição.

O Avaí tem dez rodadas que não sabe o que é perder na Série B. A última derrota aconteceu no dia 22 de junho, na sexta rodada, para o Goiás por 3 a 0. Desde então, são seis triunfos e quatro empates.

Para ajudar, o Avaí tem bom retrospecto fora de casa. Dos 21 pontos que disputou ganhou 12 – são três vitórias (Vasco, Londrina e Cruzeiro), três empates (Ponte Preta, Coritiba e Vitória) e apenas uma derrota (Goiás).

O CSA, por sua vez, vem de duas derrotas seguidas (Botafogo e Remo) e, após o tropeço diante do Remo (1 a 0), estacionou nos 18 pontos, nas 13ª posição.

Jogando em casa, venceu Londrina, Cruzeiro e Vitória, empatou com o Sampaio Corrêa, Guarani e Vasco e perdeu para CRB e Goiás.

CSA

O técnico Ney Franco deve ter alguns reforços no ataque para o duelo deste sábado. Iury Castilho, recuperado de lesão muscular. está à disposição do treinador.

Se ele voltar, Reinaldo deixa a equipe. O centroavante Dellatore está recuperado das dores lombares e deve ser o titular.

Na lateral-direita, Yuri está suspenso. Ele vai ser substituido por Everton Silva, que se recuperou de um corte no dedão do pé direito e vai estrear.

O meia Renato Cajá sabe a pressão que a equipe passa pelas derrota e espera a vitória sobre o Avaí neste sábado. “A gente não tem mais que escolher equipe, quem chegar na nossa frente a gente precisa vencer para entrar na primeira parte da tabela e encostar o mais rápido ali no grupo de elite, então, equipes fortes vão vir pela frente, a gente tem que estar preparado pra tudo e buscar as vitórias”, explica.

AVAÍ

Apesar do momento adverso do adversário, o goleiro Gledson pediu pé no chão aos companheiros.

“É um jogo difícil. O CSA jogando dentro de casa é uma equipe muito forte, estão vindo de resultados negativos jogando fora, então vão se preparar bastante para buscar uma recuperação. Estamos preparados para surpreender”, explica.

De volta do empréstimo ao Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o atacante Rômulo teve a sua documentação regularizada e está à disposição do técnico Claudinei Oliveira para estrear neste sábado.

Titular na rodada passada, o atacante Júnior Dutra é desfalque para o restante da Série B. O jogador recebeu proposta de um clube do exterior e exerceu a cláusula contratual que o liberava. O nome do clube não foi revelado.