CSA x Náutico – Será que a culpa era do treinador?

Maceió, AL, 24 (AFI) – Em busca da retomada no Campeonato Brasileiro da Série B, o Náutico aposta na estreia de Marcelo Chamusca para reencontrar o caminho das vitórias nesta terça-feira, contra o CSA, às 21h30, no Estádio Rei Pelé, no encerramento da 20ª rodada.

Os dois times estão próximos da tabela de classificação, mas os momentos são bem diferentes. O CSA vem de três vitórias seguidas e é o décimo colocado, com 28 pontos. Já o Náutico perdeu suas últimas cinco partidas e está em oitavo lugar, com 30.

MUDANÇA NO ATAQUE

Diante da boa sequência de resultados, o técnico Ney Franco vai mexer o menos possível em relação ao time do CSA que iniciou na vitória sobre o Brasil de Pelotas, por 1 a 0, fora de casa, na última rodada.

A única alteração deve ser no ataque. Iury Castilho recebeu o terceiro cartão amarelo em Pelotas e cumpre suspensão automática. Marquinhos é o provável substituto. O goleiro Thiago Rodrigues continua lesionado.

ESTREANTE NÃO DEVE INVENTAR

Sem muito tempo de trabalho, Marcelo Chamusca deve apostar na manutenção da base que vinha jogando com Hélio dos Anjos para a sua estreia no Náutico. Isso não quer dizer que uma ou outra alteração será realizada. O lateral-esquerdo Bryan, por exemplo, volta de suspensão.

“A ideia, para essa primeira partida, é tentar manter uma base de formação, uma base que teve bastante êxito em vários jogos. Não adianta a gente fazer grandes alterações agora. Será uma modificação ou outra, algo pontual”, disse o treinador.