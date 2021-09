CSN inicia semana com 50 empregos para PcD em São Paulo

[ad_1]



A CSN está anunciando vagas de emprego para Pessoas Com Deficiência. Trata-se de um banco de talentos, disponível em São Paulo, e que pode garantir muitas chances de contratação para quem busca recolocação no mercado de trabalho. Saiba como se candidatar a uma das oportunidades!

CSN divulga empregos para Pessoas Com Deficiência

São 50 oportunidades, dentro do banco de talentos, para PcDs! A empresa proporciona vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, participação nos lucros, previdência privada, convênio com empresas parceiras, auxílio academia, consignado, auxílio creche, plano médico e odontológico.

A empresa é um complexo siderúrgico integrado do mundo, com destaque em eficiência, e que atua em cinco áreas: logística, mineração, cimento, siderurgia e energia.

Exigências

A empresa busca gente que faz acontecer, profissionais inovadores, curiosos e proativos, bem como apaixonados pelo aprendizado. A CSN preza pela pluralidade!

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades na CSN, os interessados podem acessar o site de inscrição e clicar no ícone “Candidate-se”. A empresa busca perfis comprometidos com o sucesso e que possam contribuir com bons resultados sempre.

