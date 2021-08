CSN Siderurgia abre novos empregos para TODO BRASIL

A CSN Siderurgia está contratando nova equipe para complementar lacunas existentes no quadro de funcionários. As oportunidades estão disponíveis para todo o país, garantindo benefícios como plano médico e odontológico, cesta de natal, previdência privada, convênio com empresas parceiras, refeitório, seguro de vida, programa de treinamentos, vale alimentação, entre outros. Veja como se candidatar a uma das vagas!

CSN Siderurgia tem vagas de empregos pelo país

Os candidatos a uma das oportunidades na CSN Siderurgia receberão bom salário mensal e muitos benefícios. Confira quais são as funções disponíveis neste fim de semana, pela empresa!

Analista de Gente & Gestão;

Auxiliar de Produção;

Engenheiro II (Engenharia Mecânica – PCM);

Programador de Rpa Ui Path Pleno;

Analista de Logística Sr – Sucatas;

Mecânico I (Ferramenteiro);

Gestor de Contas II Cimento Litoral Norte/SP;

Auxiliar de Produção;

Auxiliar de Armazenagem;

Técnico de Segurança de Trabalho;

Técnico de Segurança de Trabalho (PcD);

Analista Pleno de Projetos;

Técnico Desenvolvimento Especialista (PIMS, OPC, Automação);

Técnico de Processos;

Gestor de Contas (Diversas Localidades);

Banco de Talentos (Pcd);

Analista Desenvolvedor (TI).

Como se inscrever

Para efetuar inscrição no processo de seleção e recrutamento da CSN Siderurgia, os candidatos podem acessar o site de participação, selecionar a vaga desejada e cadastrar currículo em “Candidate-se”. A empresa busca profissionais qualificados e responsáveis!

