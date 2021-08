Cuiabá contrata treinador para as categorias de base com passagens por Vasco e Cruzeiro

Cuiabá, MT, 4 (AFI) – Nesta quarta-feira, o Cuiabá anunciou a contratação do técnico Alexandre Grasseli, que irá comandar as categoria sub-19 e comandará o time no Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

A estreia do novo comandante já será nesta quinta-feira contra o Bragantino, fora de casa, pelo Brasileiro de Aspirantes.

TRAJETÓRIA

O treinador tem histórias nas categorias de base. O último clube do treinador foi o sub-20 do Vasco. Além disso, ele também passou pelo América-MG, Cruzeiro e Sport.

FORMADOR

O treinador falou sobre os objetivos no clube.

“Quero fazer o que eu procurei fazer na minha carreira que é formar jogadores e conquistar títulos. Quero dar alegria ao torcedor do Dourado para que possamos em breve ter resultados positivos – disse Grasseli na sua apresentação”, disse.

FORMAÇÃO

O novo comandante do Dourado tem a licença A do curso de treinadores da CBF, além de ser graduado em educação física com especialização em treinamento esportivo.

