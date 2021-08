Cuiabá não libera, mas teme perder zagueiro para time da Série B

Cuiabá, MT, 24 (AFI) – O Cuiabá não liberou o zagueiro Walber para acertar com o Vasco da Gama. No entanto, o time carioca segue insistindo e tenta definir a situação ainda nesta semana. A diretoria cruz-maltina entrou em contato com o Athletico, dono dos direitos econômicos do atleta, para tentar bater o martelo.

O Vasco usa o próprio jogador para conseguir a liberação junto ao Cuiabá. Walber quer atuar no time carioca e já passou o seu desejo para a diretoria. Seu vínculo com o Dourado vai até dezembro. Já com o Athletico, o contrato é até 2023.

Walber ainda não entrou em campo no Brasileirão, mesmo assim, o técnico Jorginho não quer abrir mão do atleta, que é um antigo desejo de Lisca. O comandante tentou sua contratação também nos tempos de América Mineiro.

BRASILEIRÃO

O Cuiabá está na 14ª colocação do Brasileirão, com 20 pontos, quatro da zona de rebaixamento. O time Dourado não perde há quatro jogos e, na última rodada, bateu o Palmeiras por 2 a 0.